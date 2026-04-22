Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 22 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 881 TL'den işlem görüyor. 22 Nisan Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme enflasyonist baskıların azalmasını sağladı.

Ateşkes açıklaması ve azalan enflasyonist baskılarla altın değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.882,76
6.883,58
% 1.07
10:26
Ons Altın / TL
213.928,11
214.006,22
% 1.01
10:41
Ons Altın / USD
4.762,52
4.763,05
% 0.91
10:41
Çeyrek Altın
11.012,41
11.254,65
% 1.07
10:26
Yarım Altın
21.955,99
22.509,31
% 1.07
10:26
Ziynet Altın
44.049,64
44.880,94
% 1.07
10:26
Cumhuriyet Altını
45.688,00
46.382,00
% -0.45
17:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

