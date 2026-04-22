Altın ateşkes kararı sonrası yükseldi (İşte petrol, gümüş fiyatı)

Bugün altın fiyatları ne kadar? Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler altın fiyatları, petrol fiyatları ve gümüş fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Hande Dağ

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Dün düşüş yaşayan ons altın, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 748 dolardan işlem görürken 4720 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni günde ise yükselişe geçti.

ABD'nin İran'la ateşkesi uzatma kararının ardından petrolde yaşayan düşüş enflasyonun tekrar yükselmesine yönelik endişeleri azaltırken faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiyi de zayıflattı. Söz konusu gelişmeler altını destekleyen faktörlerden oldu. Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesinden destek bulan ons altın, 06.20 itibarıyla 4760 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın gün içinde en yüksek 4771 dolar, en düşük 4715 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.32 itibarıyla 4.766 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6892 TL, en düşük 6811 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.17 itibarıyla 6.878 TL seviyesinde seyrediyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı bugün saat 08.20 itibarıyla 11.263 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Dün 101,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 98,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,43 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçti. Dünkü petrol fiyatındaki yükselişle beraber altın baskı altında kalarak düşüşe geçmişti. Ateşkesi uzatma kararının ardından petrol tekrar 100 doların altına gerileyince altın yükselişe geçti.

BUGÜN GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

Ons gümüş fiyatı saat 08.42 itibarıyla 78,59 dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüş gram fiyatı ise saat 08.42 itibarıyla 113,50 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: Saatler kaldıFaiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda: Saatler kaldı
Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.876,98
6.877,76
% 0.98
09:12
Ons Altın / TL
213.963,91
214.068,57
% 1.03
09:27
Ons Altın / USD
4.763,72
4.764,29
% 0.93
09:27
Çeyrek Altın
11.003,16
11.245,13
% 0.98
09:12
Yarım Altın
21.937,54
22.490,25
% 0.98
09:12
Ziynet Altın
44.012,66
44.842,98
% 0.98
09:12
Cumhuriyet Altını
45.688,00
46.382,00
% -0.45
17:02
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

