Altın ateşkes kararı sonrası yükseldi (İşte petrol, gümüş fiyatı)

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Dün düşüş yaşayan ons altın, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 748 dolardan işlem görürken 4720 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni günde ise yükselişe geçti.

ABD'nin İran'la ateşkesi uzatma kararının ardından petrolde yaşayan düşüş enflasyonun tekrar yükselmesine yönelik endişeleri azaltırken faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiyi de zayıflattı. Söz konusu gelişmeler altını destekleyen faktörlerden oldu. Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesinden destek bulan ons altın, 06.20 itibarıyla 4760 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın gün içinde en yüksek 4771 dolar, en düşük 4715 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.32 itibarıyla 4.766 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6892 TL, en düşük 6811 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.17 itibarıyla 6.878 TL seviyesinde seyrediyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı bugün saat 08.20 itibarıyla 11.263 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Dün 101,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 98,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,43 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçti. Dünkü petrol fiyatındaki yükselişle beraber altın baskı altında kalarak düşüşe geçmişti. Ateşkesi uzatma kararının ardından petrol tekrar 100 doların altına gerileyince altın yükselişe geçti.

BUGÜN GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

Ons gümüş fiyatı saat 08.42 itibarıyla 78,59 dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüş gram fiyatı ise saat 08.42 itibarıyla 113,50 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

