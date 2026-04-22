Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? İsa Karakaş'tan çarpıcı çıkış

Temmuz ayına adım adım yaklaşılırken milyonlarca emekli ve memur zam hesabı yapmaya başladı. Bir yandan asgari ücretli de temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam ihtimali olup olmadığını merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, enerji fiyatlarına gelen zam ve gıda, ulaşım ve diğer kalemlerdeki maliyet artışlarını işaret ederek çok sayıda kişinin "Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?" sorusunu sorduğunu söyledi.

"Enflasyon canavarı ne zaman kapıyı çalsa, geçmişte asgari ücret yılda 2, 3, hatta 4 kez güncellenmiş.

2000-2002 arası "her mevsime bir zam" düşerken, enflasyonun dizginlendiği yıllarda yılda bir kez yapılmış.

Demek ki asgari ücret "taş üstüne kazınmış bir yazı" değil, hayat pahalılığına karşı bir 'yaşam destek ünitesidir'" ifadelerini kullandı. 'Can boğazdan gelir' atasözünü de işaret eden Karakaş "Eğer o boğazdan geçen lokma her geçen gün küçülüyorsa, güncelleme lüks değil, mecburiyettir" dedi.

"ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ"

Bugün gelinen noktada asgari ücretin artık 'başlangıç ücreti' olmaktan çıkıp adeta 'ortalama ücret' haline geldiğine işaret eden Karakaş, sadece mutfak masraflarından oluşan Türk-İş'in mart ayı için açıkladığı açlık sınırının 32 bin 793 TL olduğunu belirtip birkaç gün sonra açıklanacak nisan açlık sınırının 34 bin TL'yi aşacağını aktardı. Karakaş "Yani yılın ilk 4 ayında bile 6 bin TL civarı fark. 2027 Şubat ayına kadar asgari ücretli 28 bin 75 TL ile nasıl geçinecek demiyorum. Geçinmesi zaten mümkün değil. Nasıl karnını doyuracak?" ifadelerini kullandı.

Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılması için hiçbir yasal engel olmadığını belirten Karakaş, Komisyonun Bakanlık ne zaman isterse hemen toplanabileceğini vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının hala tartışmalı olduğuna da işaret eden Karakaş, komisyonda asgari ücretliyi temsil eden bir tarafın olmadığını belirtti. Karakaş "Keza komisyon üyesi olan Devlet, İşçi ve İşverenlerin hiçbiri asgari ücretli istihdam etmiyor" dedi. Asgari ücretliyi temsil etme görevini üstlenmiş olan işçi konfederasyonunun da komisyona etkisinin sıfır olduğunu savunan Karakaş, bunu oy çokluğuyla karar alınmasıyla açıkladı. Karakaş "Dolayısıyla Hükûmet ve işveren "el ele" verince, işçinin 5 oyu havada kalıyor" dedi.

Anayasa'ya ve yasalara göre asgari ücretin işçinin hayati ihtiyaçları ve barınma, konaklama dahil insanca yaşatacak seviyede olmasının devletin ödevi olduğunu vurgulayan Karakaş "Geçmişte olduğu gibi bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlinin rahat nefes alması şart" ifadelerini kullandı. Temmuz ayının milyonlarca evde 'tencerenin kaynayıp kaynamayacağının' imtihanı olacağını söyleyen Karakaş "Gözümüz Ankara’da, gönlümüz emekçiden yana" dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.