FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 823 TL'den işlem görüyor. 27 Nisan Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üstünde 6 bin 815 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 177 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 707 liradan satılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 TL'ye aldı, 20 bin TL tazminat geldi: Fark edince harekete geçti 200 TL'ye aldı, 20 bin TL tazminat geldi: Fark edince harekete geçti

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları 2

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışının etkisinin dolara talebi azaltması altın fiyatlarını destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 27 Nisan altın fiyatları 5

Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrilirken, Bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi: 'Kesin gözüyle bakılıyor' Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlendi: 'Kesin gözüyle bakılıyor'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüz güldürecek gelişme: 'Yasak kalktı' Yağışlar durumu değiştirdiYüz güldürecek gelişme: 'Yasak kalktı' Yağışlar durumu değiştirdi
"Altında ezber bozuldu" diyerek onlara dikkat çekti: 'Bunu kimse dillendirmek istemiyor'"Altında ezber bozuldu" diyerek onlara dikkat çekti: 'Bunu kimse dillendirmek istemiyor'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.821,89
6.822,82
% 0.11
09:59
Ons Altın / TL
212.382,75
212.465,41
% 0.23
10:14
Ons Altın / USD
4.716,64
4.717,25
% 0.17
10:14
Çeyrek Altın
10.915,03
11.155,31
% 0.11
09:59
Yarım Altın
21.761,84
22.310,62
% 0.11
09:59
Ziynet Altın
43.660,11
44.484,78
% 0.11
09:59
Cumhuriyet Altını
45.050,00
45.730,00
% 0.22
12:38
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.