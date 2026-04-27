FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

Piyasalar Fed faiz kararına kilitlendi: 'Kesin gözüyle bakılıyor'

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor. Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Pakistan'a gitmeye hazırlanan ekipte Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner bulunuyordu.

Son olarak ABD basınında çıkan haberlere göre, İran'ın müzakerelerdeki çıkmazı açmak için Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise daha sonraki bir aşamaya ertelemeyi önerdiği bildirildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından müzakere sürecine yönelik iyimserliklerle küresel risk iştahında toparlanmalar öne çıkarken, hafta sonu sürece ilişkin artan endişeler bir nebze de olsun yatıştı.

FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarında Fed'in çarşamba günü politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinde etkili oluyor.

Jeopolitik gerilimlerin odakta olduğu süreçte Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de Fed'in gelecek döneme ilişkin yol haritasına ışık tutması öngörülüyor. Öte yandan, söz konusu faiz kararının alınacağı Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Jerome Powell'ın görev süresi dolmadan önce yapacağı son toplantı olarak öne çıkıyor.

Fed'in faiz kararının yanı sıra perşembe günü ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

New York borsası cuma gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

Hafta sonu İran ile müzakere süreçlerine ilişkin yoğun haber akışından alınan karışık sinyallerle ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif seyirle başladı. Kurumsal tarafta ise yeni haftada ABD'li şirketlerin açıklanacak ilk çeyrek sonuçları da yatırımcıların odağında bulunuyor. Salı günü Visa, çarşamba günü Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet ve Qualcomm, perşembe Apple ve Mastercard, cuma günü ise enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil'in bilançoları izlenecek.

İran'ın müzakere sürecine ilişkin attığı aktarılan iyimser adımlara yönelik haber akışının etkisiyle tahvil piyasasında alıcılı bir seyir öne çıkıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 4,3'e geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyelerinde dengelendi.

Altının onsu dolar endeksindeki gerileme ve müzakere sürecine yönelik iyimserliklerle yüzde 0,4 primle 4 bin 730 dolardan, Brent petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 100,4 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA BORSALARI MERKEZ BANKALARI HAFTASINA HAZIRLANIYOR

Avrupa borsalarında cuma günü negatif bir seyir izlendi. Hafta sonu yaşanan gelişmelerin etkisiyle Avrupa'da endeks vadeli kontratlarda alıcılı bir seyir izleniyor.

Orta Doğu'da haber akışının yanı sıra bölgede merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı para politikası kararları da yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor.

ECB ve BoE'nin ileride izlenecek yol haritasında enerji fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağı tahmin edilirken, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın enerji enflasyonunda büyük bir yükselişe yol açması halinde faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamalara dahil olması bekleniyor.

Öte yandan, ABD ile Avrupa Birliği (AB), kritik minerallerin temini ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda koordinasyon sağlamaya yönelik eylem planı üzerinde anlaştı.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

Yatırımcıların ABD/İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimallerinin azaldığını değerlendirmesi ve enerji fiyatlarındaki düşüş beklentisi risk iştahının artmasında etkili oldu.

Öte yandan, bölgedeki teknoloji hisselerindeki yükselişler yeni haftada da etkili olmayı sürdürüyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 6,9, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 5,1 ve yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 3,6 kazançla işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 27,2, SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,5 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,5 arttı.

Hanmi Semiconductor'deki yükselişte Yönetim Kurulu Başkanı Kwak Dong-shin, kişisel fonlarıyla 3 milyar won (2,2 milyon dolar) değerinde şirket hissesi satın alımının şirketin teknolojik yeteneklerine ve gelecekteki büyümesine olan güveninin bir sinyali olarak görülmesi etkili oldu.

Merkez bankaları tarafında ise yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi. Japonya'da ekonomik görünüm ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un gelecek hafta politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankaya yönelik faiz artırım tahminleri için haziran ayı öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

PAY PİYASALARINDA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI 8 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 8 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 16.646,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, cuma gününü 44,9980'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 45,0290 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fed Faiz kararı FED faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.