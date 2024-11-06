Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi! Altında 'yükseliş durabilir' ihtimali

Altın fiyatları ve dolarda ABD seçimleri sonrası son durum ne? ABD'deki Başkanlık seçimleri piyasalara etkisi nedeniyle yakından takip ediliyor. Seçimleri Donald Trump önde götürürken, piyasalara etkisi araştırılıyor. Trump'ın önde götürdüğü ilk verilerin ardından piyasalardan da ilk tepki geldi. Buna göre dolar, altın ve euroda hareketlilik gözlemlendi. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? İşte son durum...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD'de gerçekleşen Başkanlık seçimleri sonrası açıklanan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ın yarışı önde götürmesi, küresel piyasalarda ABD para birimi doların güç kazanmasını beraberinde getiriyor. Trump’ın “ABD merkezli” korumacı politikalar vadetmesinin de etkisiyle birlikte, özellikle Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerinde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Eylül sonunda 100,00 sınırına kadar gerileyen ve ekim ayı boyunca yükseliş trendinde hareket eden Dolar Endeksi, seçim sonuçların ardından bu sabah 105,00 sınırına kadar yükseldi ve son 3 ayın zirvesine yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselişe geçerek, temmuz ayından sonra ilk defa %4,50’ye doğru ivmelendi.

EURO VE YEN’DE SON DURUM

Her iki gösterge de dolarda küresel anlamda güç kazanımına işaret ederken; EUR/USD paritesi %1,5 düşüşle %1,0750’ye geriledi. Asya borsalarında yatay seyir öne çıkarken; dün 151,00 sınırından kapanış gerçekleştiren USD/JPY paritesi bugün yükselerek 154,00’e yöneldi. Bu hareket, Japon para birimi Yen’de değer kaybına işaret etti.

6 KASIM 2024 DOLAR FİYATI

İç piyasalara bakıldığında, bankalar arası piyasalarda 6 Kasım 2024 dolar fiyatı 34,36 TL seviyelerinden güne başlıyor. Bugün dolarda en yüksek 34,40 TL seviyesi test edildi. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 34,26-34,38 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda bugün 34,26 destek ve 34,42 direnç olarak takip ediliyor.

6 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI

Bu arada dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatlarında tarafında daha sınırlı tepkilerle karşılanıyor. Küresel piyasalarda ons atında işlemler %0,2 düşüşle 2740 dolara yakın devam ederken, içeride 6 Kasım 2024 gram altın fiyatı 3020 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı sabah saatlerinde 3135 TL ve çeyrek altın fiyatı da 5 bin 110 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler, dolardaki güçlenme ile birlikte altın fiyatlarındaki yükselişin de hız kesebileceğini belirterek, “Seçimin problemsiz atlatılması, belirsizliği bitirecek. Aynı zamanda Trump’ın Orta Doğu’da ve Ukrayna’daki çatışmalara da karşı durması, bu konularda yaşanacak somut gelişmelerle birlikte jeopolitik riskleri düşürebilir” görüşünü öne sürüyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ancak muhtemel bir Trump başkanlığı döneminde ABD ile AB ve Çin arasında ticaret savaşlarının başlayabileceğini ve bir yandan FED’in de faiz indirimlerine devam edeceğini hatırlatan analistler, “Altın fiyatları bu iki gelişmeden destek bulabilir. Dolayısıyla ons altında 2700-2650 dolar bandına doğru geri çekilmeler, orta ve uzun vadeli alım fırsatı verebilir. 2800 dolar ise kısa vadede kritik direnç olarak öne çıkıyor” şeklinde konuşuyor.