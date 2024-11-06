FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi! Altında 'yükseliş durabilir' ihtimali

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi! Altında 'yükseliş durabilir' ihtimali

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.11.2024 10:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki seçimleri Donald Trump önde götürürken, dolar endeksi 105,00 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,50 ile son 3 ayın zirvesine tırmandı. Peki, içeride son durum ne? Buna göre, 6 Kasım 2024 dolar fiyatı 34,40 TL'yi test etti. Euro ve Japon yeninde ise değer kayıpları var. Altın fiyatlarındaki durum ve rota da merak ediliyor. Buna göre ilk tepkilerde 'sınırlı' bir düşüş dikkat çekti. İşte ABD seçimleri sonrası piyasadaki ilk tepkiler...

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi! Altında 'yükseliş durabilir' ihtimali

Altın fiyatları ve dolarda ABD seçimleri sonrası son durum ne? ABD'deki Başkanlık seçimleri piyasalara etkisi nedeniyle yakından takip ediliyor. Seçimleri Donald Trump önde götürürken, piyasalara etkisi araştırılıyor. Trump'ın önde götürdüğü ilk verilerin ardından piyasalardan da ilk tepki geldi. Buna göre dolar, altın ve euroda hareketlilik gözlemlendi. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Dolar düşüyor mu yükseliyor mu? İşte son durum...

Belirginleşmeye başlayan sonuçlar o rakamları etkiledi! Dolar endeksi... Belirginleşmeye başlayan sonuçlar o rakamları etkiledi! Dolar endeksi...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD'de gerçekleşen Başkanlık seçimleri sonrası açıklanan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ın yarışı önde götürmesi, küresel piyasalarda ABD para birimi doların güç kazanmasını beraberinde getiriyor. Trump’ın “ABD merkezli” korumacı politikalar vadetmesinin de etkisiyle birlikte, özellikle Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerinde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor.

thumbs_b_c_b9340282664692c98ea76f23ddf8c060

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Eylül sonunda 100,00 sınırına kadar gerileyen ve ekim ayı boyunca yükseliş trendinde hareket eden Dolar Endeksi, seçim sonuçların ardından bu sabah 105,00 sınırına kadar yükseldi ve son 3 ayın zirvesine yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yükselişe geçerek, temmuz ayından sonra ilk defa %4,50’ye doğru ivmelendi.

thumbs_b_c_dfbb3400b6ff3db6964002483d61e047

EURO VE YEN’DE SON DURUM

Her iki gösterge de dolarda küresel anlamda güç kazanımına işaret ederken; EUR/USD paritesi %1,5 düşüşle %1,0750’ye geriledi. Asya borsalarında yatay seyir öne çıkarken; dün 151,00 sınırından kapanış gerçekleştiren USD/JPY paritesi bugün yükselerek 154,00’e yöneldi. Bu hareket, Japon para birimi Yen’de değer kaybına işaret etti.

thumbs_b_c_3839d864c7e6e7668df9926f9706f832

6 KASIM 2024 DOLAR FİYATI

İç piyasalara bakıldığında, bankalar arası piyasalarda 6 Kasım 2024 dolar fiyatı 34,36 TL seviyelerinden güne başlıyor. Bugün dolarda en yüksek 34,40 TL seviyesi test edildi. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 34,26-34,38 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda bugün 34,26 destek ve 34,42 direnç olarak takip ediliyor.

thumbs_b_c_72b22ab138194361a3d3040cb8b3e05a

6 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI

Bu arada dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatlarında tarafında daha sınırlı tepkilerle karşılanıyor. Küresel piyasalarda ons atında işlemler %0,2 düşüşle 2740 dolara yakın devam ederken, içeride 6 Kasım 2024 gram altın fiyatı 3020 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı sabah saatlerinde 3135 TL ve çeyrek altın fiyatı da 5 bin 110 TL’den gerçekleşiyor.

iStock-1141063497

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler, dolardaki güçlenme ile birlikte altın fiyatlarındaki yükselişin de hız kesebileceğini belirterek, “Seçimin problemsiz atlatılması, belirsizliği bitirecek. Aynı zamanda Trump’ın Orta Doğu’da ve Ukrayna’daki çatışmalara da karşı durması, bu konularda yaşanacak somut gelişmelerle birlikte jeopolitik riskleri düşürebilir” görüşünü öne sürüyor.

iStock-1428824903

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ancak muhtemel bir Trump başkanlığı döneminde ABD ile AB ve Çin arasında ticaret savaşlarının başlayabileceğini ve bir yandan FED’in de faiz indirimlerine devam edeceğini hatırlatan analistler, “Altın fiyatları bu iki gelişmeden destek bulabilir. Dolayısıyla ons altında 2700-2650 dolar bandına doğru geri çekilmeler, orta ve uzun vadeli alım fırsatı verebilir. 2800 dolar ise kısa vadede kritik direnç olarak öne çıkıyor” şeklinde konuşuyor.

iStock-1882463612

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.989,87
2.990,27
% -1.1
10:06
Ons Altın / TL
93.491,80
93.522,72
% -0.57
10:21
Ons Altın / USD
2.728,72
2.729,22
% -0.51
10:21
Çeyrek Altın
4.783,79
4.889,09
% -1.1
10:06
Yarım Altın
9.537,69
9.778,17
% -1.1
10:06
Ziynet Altın
19.135,17
19.496,54
% -1.1
10:06
Cumhuriyet Altını
20.690,00
21.003,00
% 0.04
17:08
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
seçim Altın altın fiyatları dolar abd
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

ABD’de Trump korkusu başladı! Binlerce insan yola çıktı…

ABD’de Trump korkusu başladı! Binlerce insan yola çıktı…

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geliyor

Petrol fiyatları... Sonuç Türkiye'yi nasıl etkiler?

Petrol fiyatları... Sonuç Türkiye'yi nasıl etkiler?

Bir araba fiyatına rahatlatıyor! Rakamlar dudak uçuklattı...

Bir araba fiyatına rahatlatıyor! Rakamlar dudak uçuklattı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.