Dolar rekorunu kırdı! İslam Memiş altın için açıkladı: ‘Savaş bittiği zaman’

ABD ile İsrail’in İran’a saldırmasının 7. gününde gözler Orta Doğu’dan gelen haber akışında. Çatışmaların devam etmesi ve ne zaman biteceğine dair bir tarihin bulunmaması güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor. Altın, dolar, gümüş ve petroldeki son durum yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor…

ALTIN YÜZDE 18 DEĞER KAZANDI!

Altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmiş durumda. Değerli metalin dört haftadır süren yükseliş serisinin sona ermesi bekleniyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 artışla 5 bin 124,73 dolar seviyesine çıktı. Gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe 7 bin 253 TL seviyesinde başladı.

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazandı ve art arda rekor seviyelere ulaştı.

GÜMÜŞ GÜÇ KAYBETTİ!

Genel olarak kıymetli metaller piyasasının toparlanmasıyla gümüş ons başına 84 dolara doğru yükseldi, ancak Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanması ve enflasyon endişelerinin artması nedeniyle yatırımcıların dolara yönelmesiyle hafta boyunca %10'dan fazla değer kaybetme yolunda ilerlemeye devam etti.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DOLARDAN TARİHİ ZİRVE

Dolar endeksi bugün 99 civarında istikrar kazandı. TL karşısında stabil seyreden dolar 4 günlük direnişinin ardından 44,0780 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Euro ise 51,259 TL seviyesinde bulunuyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Çatışmaların petrol ve doğal gaz tedarikini sekteye uğratması, sevkiyat hatlarında aksamalar ve bazı Orta Doğu üreticilerinin üretimi durdurması küresel enerji fiyatlarını da yükseltti. Petrol fiyatları bu hafta yaklaşık yüzde 20 artarak 2022'den bu yana en büyük haftalık artışa doğru ilerledi.

ABD’DE AÇIKLANAN VERİLER

ABD'de açıklanan veriler, işsizlik başvurularının geçen hafta değişmediğini gösterdi. Şubat’ta ise işten çıkarmaların keskin şekilde gerilediği görüldü. Piyasalar gün içinde açıklanacak ABD Şubat istihdam raporuna odaklanmış durumda.

Öte yandan haftanın başında iki faiz indirimi beklenirken bu yıl sadece bir tane faiz indirimi bekliyor.



ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, jeopolitik risklerin devam ettiğini vurguladı. Wong, İran Dışişleri Bakanı’nın kara hareketine hazır olduklarını belirtmesi ile gerilimin tırmanabileceğini ifade etti ve altın fiyatlarının destekleneceğini belirtti.



Kelvin Wong'a göre kısa vadede altın fiyatlarında oynaklık devam edebilir. Wong, teknik olarak 5 bin 40 dolar seviyesinin destek, 5 bin 280 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti. Direncin kırılması halinde fiyatların 5 bin 448 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA ALTIN SENARYOSU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın için şu sözleri kullandı:

“Hafta sonu altın fiyatları, gümüş fiyatları yükselecek, daha önlenemez bir yükseliş trendler olacak diye bir kanı vardı yatırımcılar tarafında. Hiç kimse altın talebinde bulunmadı ve dolayısıyla da o beklenen düşüşler gerçekleşmiş oldu. Bugün savaş varken gerileyen altın savaş bittiği zaman yeni bir yükseliş dalgısı bekliyorum altın tarafında”



2027’DE GÜMÜŞ NE OLACAK?

Gümüş yatırımcısının biraz daha beklemesi gerektiğini belirten Memiş, “Yani 3 haneli rakam olur mu şu anda çok emin değilim. Olabilir ama yüzde kaç bir ihtimal?

yüzde 20 bir ihtimal. 70 dolar destek seviyesini bekliyorum işin açıkçası. Uzun vadede problem yok ama bu yıl için o yıllık getiriyi Ocak’ta verdiği için çok iyimser değilim ben gümüş tarafında. Uzun vadede evet ama kısa vadede hayır diyorum” sözlerini kullandı.

2027 yılında gümüşün şu ana göre daha iyi olabileceğini belirten Memiş, “2026 yılında gümüş şampiyon olamayacak altın şampiyon olacak. Gümüş tarafıyla bizim işimiz bitti. Biz kenarda sessizce beklemeye devam ediyoruz. Aynı düşüncemiz geçerliğini koruyor. Ama 2027 yılında yine büyük bir ihtimalle 200 dolar hedef konunda olabilir” şeklinde konuştu.