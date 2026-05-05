FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve petrolün 119 dolara fırlaması, altın dahil tüm varlıklarda sert dalgalanma yarattı. Finans analisti İslam Memiş, Cuma gününü işaret etti. İşte detaylar...

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerin başında gelen piyasa uzmanı İslam Memiş, yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, tarafların açıklamalarının piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyerek "İran ‘gemileri vurdum’ diyor, Amerika ‘yalan’ diyor. Burada bir belirsizlik oluşuyor. Tabii ki herkes birbirine karşı psikolojik savaşı devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"SERT ALGILANMALAR YAŞANDI"

Bu belirsizliğin piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu belirten Memiş,"Piyasalar kendine yön veremiyor, sert algılanmalar yaşandı. Sabah saatlerinde biraz daha güçlüydü, gemi vuruldu haberiyle birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda" dedi.

Elinizdekine sahip çıkın : İslam Memiş ten cuma gününe hazırlanın mesajı 1

PETROL 119 DOLARA FIRLADI

Petrol fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Memiş, bunun diğer varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi:

“Yine petrol fiyatları yükseldi, yine petrol fiyatlarının yüksek olduğu bir güne başladık. 119 dolar seviyesindeyiz. Petrol karşısındaki varlıklarda satıcılık sürüyor.”

ABD-İran geriliminin piyasalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, "Amerika tarafındaki ve İran tarafındaki gerilim piyasaları baskı altında bırakıyor. Haftanın ilk işlem gününe yine Amerika-İran gerilimiyle başladık"

Elinizdekine sahip çıkın : İslam Memiş ten cuma gününe hazırlanın mesajı 2

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, açıklanan rakamların beklentilerin üzerinde gelmesini normal karşıladı:

“Önemli bir veri vardı; enflasyon verisi piyasa beklentisinin bir puan üzerinde açıklandı ama bu da doğaldır, bunu unutmamak lazım. %3’ün aşağısında açıklansaydı bu inandırıcılığını kaybederdi, aslında normal olan buydu; yüksek gelmesi bekleniyordu.”

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ REVİZE EDİLDİ

Yıllık enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi yıllık enflasyon tarafındaki tahminler biraz daha revize ediliyor. Büyük bir ihtimalle %30’un altında bir enflasyon görmek zor, dışsal etkenlerden dolayı.”

Memiş, bu konuda yapılan yorumlara da yer vererek "Dün Levent Yılmaz hoca dedi ki, ‘%30’un altındaki her rakama şu anda imza atarım. Bu senenin enflasyonu bu desinler, %29 desinler hemen imza atarım.’ Yani doğru söylüyorsunuz, %29 şansı zor. Çünkü dışsal etkenlerden kaynaklanan bir durum.”

BEKLE, GÖR, İHTİYACIN OLANI AL

Memiş, mevcut psikolojiyi şu sözlerle özetledi:

“Piyasalardaki bekle-gör politikası da sürüyor. Yatırımcılar için ‘neyi alırım da kazanırım, neyi satarım da kazanırım’ psikolojisi artık geçerliliğini yitirdi. Daha çok ‘bekle, gör, ihtiyacın olanı al ve kenarda bekle’ modunda bir piyasa var.”

Elinizdekine sahip çıkın : İslam Memiş ten cuma gününe hazırlanın mesajı 3

CUMA GÜNÜ KRİTİK VERİ

Memiş, özellikle ABD istihdam verisine dikkat çekti:

“Bunun haricinde cuma günü Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, burayı takip etmeye devam edeceğiz.”

Gündemin ana başlığının değişmediğini vurgulayan Memiş, piyasalardaki yönün açıklamalara bağlı olduğunu belirtti:

“Onun dışında piyasalarda, para piyasalarında önemli bir gelişme yok. Gündem malum: Amerika-İran gerilimi. Buradaki açıklamalarla piyasa manipüle ediliyor.”

KÜLÇE ALTIN TALEBİ ARTTI

Altın talebindeki artışa da değinen Memiş, özellikle fiziki altına yönelimin güçlendiğini ifade etti:

“Altın talebine baktığımız zaman külçe altın talebi yılın ilk çeyreğinde ciddi anlamda arttı. Daha önce mücevherat, takı sektöründe talep artıyordu ama yılın ilk çeyreğinde külçe altınlara ciddi bir yönelim olduğunu gözlemliyoruz.”

RİZE VE MALATYA LİSTE BAŞI

Memiş, bankalardaki altın mevduat oranlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Özellikle yerli yatırımcılar tarafında bankalardaki altın mevduat oranları %14,5–%15,5 civarında artmış durumda. Rize ve Malatya gibi illerimiz en fazla altın mevduat talebinde bulunan iller arasında yer aldı.”

Son olarak piyasalardaki genel tabloyu özetleyen Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrıda bulundu:

"Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Yine piyasa özeti yapıyoruz ve ‘elinizdekine sahip çıkın’ diyoruz. Başka da söylenecek bir şey yok."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone’u olanlar dikkat: Apple tazminat ödeyecek!iPhone’u olanlar dikkat: Apple tazminat ödeyecek!
Türk Telekom'dan beklentileri aşan karlılık! Ebubekir Şahin: "Rakipsiz fiber ağımızı 5G yatırımlarımızla yeni çağa taşıyoruz"Türk Telekom'dan beklentileri aşan karlılık! Ebubekir Şahin: "Rakipsiz fiber ağımızı 5G yatırımlarımızla yeni çağa taşıyoruz"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.900,00
6.900,85
% 1.19
10:59
Ons Altın / TL
214.692,81
214.775,91
% 1.24
11:14
Ons Altın / USD
4.745,40
4.746,02
% 1.16
11:14
Çeyrek Altın
11.039,99
11.282,90
% 1.19
10:59
Yarım Altın
22.010,99
22.565,79
% 1.19
10:59
Ziynet Altın
44.159,97
44.993,57
% 1.19
10:59
Cumhuriyet Altını
45.288,00
45.972,00
% 2.65
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
En son 8500 lira gormustu yine gelir oraya yazin 10 bin lira seneye 15 bin
samana para koysan oda artıyor enflasyon oranında zaten altın boş yatırım işi :)))
NESETERKİN. HELBET BİRGÜN O SEVİYELERE GELİR TABİ BUNU SÖYLEMEK BEN BİLİYORUM DEMEK DEĞİL AMA SÖLELEDİĞİN SÜRELERDE OLMAZ SENİN GİBİLER SAVAŞ ÖNCESİ 8500 TL DEN ALDI SAVAŞ BAŞLARBAŞLAMAZ 10000 TL OLACAK DİYE TERS KÖŞE OLDU
Bu kişinin yorumları güvenilir değil.
gecen haftada çarşamba yı bekliyorduk
@muratbaydere_2021 her hafta kafadan bir gün sallıyor yazık bir türlü tıtturamıyor hint fakir😂😂😂😂
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.