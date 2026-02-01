'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

Altın fiyatlarındaki sert hareketler herkesin gündeminde. Vatandaşlar, uzmanların küresel ekonomiye ve altına dair yorumlarını dikkatle takip ederken ekonomist Soner Kuru'dan piyasalara dair çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Habertürk canlı yayınında 4-5 günde görülen dalgalanmanın nedeni sorulan ekonomist Soner Kuru şu ifadeleri kullandı:

"Gündem çok yoğun. Baş döndüren bir gündem var. Paralelinde de fiyatlamalar da tabii baş döndürücü ama özellikle artık son bir hafta - 10 gündür gelinen fiyatlamalar itibarıyla rasyonaliteden uzaklaşıldığı noktasında birçok uzmanın da uyarılar yaptığını gördük. Hafta içinde sizin ekranlarınızda bizim de yaptığımız paylaşımlarda benzer uyarılarda bulunmuştuk. Yani birincisi tabii bu yükselişin etkisi, global ekonomideki parasal sistem. Fed piyasaya para vermeye başladı Aralık ayından beri. Yani pandemide 3.7 trilyon olan bütçe pandemi başında pandemide 9 trilyona kadar çıkmıştı. O da bir enflasyon yaratmıştı. Bunu küçültme programı vardı. Bunu durdurdular sürpriz şeklinde ve tekrardan bilanço büyümeye başladı. Bu da varlık fiyatlarını destekliyor. Yani bunca belirsizliğe rağmen Amerikan endeksleri, hisse senedi piyasaları, işte altın birçok varlıkta yukarı yönlü fiyatları görüyoruz.

"İLK ADRES; SON BİR YILLIK TRENDDE ALTIN OLDU"

İnsanlar genel itibarıyla dolardan kaçıyor ve alternatif varlıklara doğru gidiyor. Burada ilk adres de bu son bir yıllık trendde altın oldu. Bu hafta ne oldu? Gündem biraz sakinleşti. Yani şöyle bir bakarsak küresel gündeme Venezuella ile başladık. Sonrasında Grönland ile ilgili sorular. Şimdi İran'la ilgili oraya giden bir donanma var ama diplomasi kazanacak mı kazanmayacak mı ona bakacağız. Bir de Amerika'da hükümetin kapanması ile ilgili endişeler vardı. Kısmen bir kapanma var hafta sonu için ama pazartesi büyük ölçüde faaliyetler kaldığı yerden devam edecek. Bu bütçe görüşmeleri ile ilgili teknik bir kapanmadan bahsediyoruz tabii ki. Orayla ilgili anlaşma sağlanınca küresel tansiyon biraz düştü ve ilk fırsatta da bunlarda sert bir hareket gördük.

"BİRAZ DAHA DEVAM EDEBİLİR AMA..."

Mesela şöyle ifade edeyim. Trump dese ki 'ben bir 2-3 hafta tatile gidiyorum. Pek de bir açıklama yapmayacağım. Değerli metaller, başta olmak üzere çok ciddi düzeltme görürüz. O yüzden fiyatlamanın kaynağı parasal taban ve ekonomik sistem yukarı gidişe izin veriyor ama fiyatlamanın kaynağı gündem. Yani bir düzeltme var. Bu biraz daha da devam edebilir ama biz tabii ki biraz orta uzun vade konuşmak gerekirse en azından orayı öngörebiliyoruz, yukarı trendlerin devamını bekliyoruz. Yani dünyada genişlemeci ekonomi politikaları, genişlemeci para politikaları devam ediyor. Bu varlık fiyatları açısından destekleyici. Özellikle alt perdede Amerika ve Çin bilek güreşine dair yapılması gerekenleri Trump kendi şahsına münhasır siyasetiyle biraz da ortalığı fazla çalkalayarak yapıyor. Bu çalkalanmadan da güvenli limanlar payını alıyor. Bugünden yarına burada bir değişiklik beklentimiz de yok"

"10 DAKİKA SONRASI PEK GÖRÜLEMİYOR"

"Trump olmasaydı, tarih başka şekilde aksaydı, böyle bir ekonomiyle karşı karşıya kalmaz mıydı dünya?" sorusu üzerine ise Kuru şu şekilde konuştu:

"Trump olmasa idi de biz Amerika ile Çin arasında bir bilek güreşi görecektik. Ama bunu Biden kendi şahsına münhasır siyasetiyle daha sakin ilerletti. Trump ama çok daha böyle suyu çalkalandırarak ilerletiyor. Trump olmasaydı işler bu kadar en azından fiyat anomalileri oluşmazdı diyebiliriz yani. Çünkü 10 dakika sonrası pek görülemiyor. Çok büyük kararlar alınıyor ama 10 dakika sonra başka bir hikayeye evrilebiliyor. Tüm bunlar güvenli limanları olan talebi arttırıyor"

"YERİNİ ALTIN, GÜMÜŞ GİBİ DEĞERLİ METALLER DOLDURUYOR"

"Altın hep bir güvenli liman değil mi? O algı hiçbir zaman kırılmayacak herhalde" sorusu üzerine Kuru şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli limanlardan en önemlisi Amerikan doları ve Amerikan tahvilleriydi. Geçtiğimiz dünya düzeninde. Artık yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani 10-15 sene öncesinde daha fazla globalleşme, daha fazla küreselleşme ve daha güçlü bir hukuk sistemi vardı bütün dünya genelinde. Ama özellikle bir pandemi atlattık. Pandemiden sonra işte Rusya Ukrayna savaşı gibi konular gündeme geldi. Ulusların biraz daha içe döndüğünü ve tedarik noktasında da artık her ülkenin her ürünü üretme ve tedarik etme mecburiyetine doğru gittiği bir dünyaya hareket ediyoruz. İşte burada özellikle biraz da yine bu Trump'ın öngörülemezliği neticesinde doların güvenli liman, Amerikan tahvillerinin güvenli liman olma hikayesi azalıyor.

Hem büyük şirketlerin hazine bölümleri hem merkez bankaları nakit ve benzeri varlıklarında 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık Amerikan tahvili koyduğunda ha bundan belki çok bir kazancı olmayacaktı ama bunu %100 güven olarak görüyordu bu şirketler ve yapılar. Ama şu anda %100 güven olarak gördüğü unsur değerli metaller, özellikle altın olarak öne çıkıyor. Küreselde doların rezerv olma veya dolara endeksli varlıkların rezerv olma oranı %50'lerin üzerindeyken bunun artık yavaş yavaş %50'lerin altına doğru kaydığını görüyoruz. Yerini de özellikle altın, gümüş gibi değerli metaller dolduruyor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

1 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.854 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.788 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 11.099 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 22.199 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 49.342 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 48.972 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 120.311 TL seviyesinde.