FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! 'Uzun vade' vurgusu

İkinci el konut satışlarındaki artış için piyasa içinde yeni yatırımlardan ziyade yön değiştiren birikimler işaret ediliyor. Değer sınırlı olan eski evlerin satılıp kısa vadede hızlı kazanç sunduğu düşünülen altına yönelimin arttığı belirtilirken sektör temsilcilerinin bu tercihin kalıcı ve güvenli bir yatırım modeli olmayabileceğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! 'Uzun vade' vurgusu
Hande Dağ

Son dönemde ikinci el konut satışlarındaki artışın arkasında yatan nedenler arasında, yatırım amaçlı yeni ve değerli konutlardan çok, eski ve fiyat seviyesi sınırlı olan konutların el değiştirmesinin bulunduğu belirtiliyor. Bulunduğu semtte yeni konut almaya yeterli gelmeyecek değerde olan eski evlerin, sahiplerince satılıp altın gibi daha hızlı prim yapan yatırım araçlarına dönüştürüldüğü aktarılıyor.

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! Uzun vade vurgusu 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; altın fiyatlarındaki sert yükselişin, bir kesim için bir süre kazançlı bir alternatif oluşturduğu kaydedilirken emlak sektörü uzmanlarına göre; son aylarda satışa çıkan konutların önemli bölümünün 'Eski evi satıp nakde geçme ve altına yönelme' motivasyonuyla piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! Uzun vade vurgusu 2

Fakat sektör temsilcilerinin bu eğilimin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı yönünde uyarı yaptığı aktarıldı. Konutun uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olma özelliğini devam ettirdiğine vurgu yapan uzmanların, altının dönemsel olarak yüksek kazanç sağlasa da sert fiyat dalgalanmalarına açık ve öngörülmesi zor bir piyasa sunduğunu belirttiği kaydedildi.

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! Uzun vade vurgusu 3

Bu nedenle eski konutu satıp altına yönelen kimi yatırımcıların kısa vadede kazanç elde etse de söz konusu stratejinin kalıcı ve güvenli bir yatırım modeli olmadığının ifade edildiği belirtildi. Uzmanlara göre; konutu tamamen elden çıkarıp altına geçmenin, istikrarlı bir varlıktan çıkıp daha kırılgan bir yatırım alanına yönelmek anlamına gelip uzun vadede risk oluşturabildiği aktarıldı.

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! Uzun vade vurgusu 4

Emlak sektöründen isimlerin; konutunu satanların bir bölümünün, birkaç yıl sonra tekrar konut almak istediğinde fiyat seviyesinin gerisinde kalma riskiyle karşılaştığını belirttiği kaydedildi. Konut fiyatlarının uzun vadede yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden olan faktörler arasında ise inşaat maliyetlerindeki artış, arsa üretimindeki sınırlılık ve yeni konut arzında yavaşlama işaret edildi.

Evini satıp altına yatıranlar dikkat! Uzun vade vurgusu 5

Uzmanların, altının dönemsel yükselişlerinin güçlü bir getiri algısı oluşturduğunu fakat bu algının her zaman kalıcı olmadığını ifade ettiği aktarıldı. Buna karşılık konutun fiyat artış hızından bağımsız şekilde, barınma ihtiyacını karşılayıp kira geliri sunan ve uzun vadede varlık güvenliği sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıktığı belirtildi. Sektör temsilcilerinin, konutun tamamen elden çıkarılması yerine denge gözeten bir yatırım yaklaşımının daha sağlıklı olduğu yönünde görüş belirttiği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BDDK: "Kredi kartı kullanıcılarının %75’i etkilenmiyor"BDDK: "Kredi kartı kullanıcılarının %75’i etkilenmiyor"
Marketlerde 41 ürünün 33’ü zamlandı! En çok zamlanan ürün...Marketlerde 41 ürünün 33’ü zamlandı! En çok zamlanan ürün...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.786,60
6.788,96
% -9.85
23:59
Ons Altın / TL
210.745,31
210.904,48
% -9.93
23:59
Ons Altın / USD
4.853,81
4.855,50
% -10.03
23:59
Çeyrek Altın
10.858,56
11.099,95
% -9.85
23:59
Yarım Altın
21.649,25
22.199,91
% -9.85
23:59
Ziynet Altın
43.434,24
44.264,04
% -9.85
23:59
Cumhuriyet Altını
48.243,00
48.972,00
% -2.22
13:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın ev almak konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.