Evini satıp altına yatıranlar dikkat! 'Uzun vade' vurgusu

Son dönemde ikinci el konut satışlarındaki artışın arkasında yatan nedenler arasında, yatırım amaçlı yeni ve değerli konutlardan çok, eski ve fiyat seviyesi sınırlı olan konutların el değiştirmesinin bulunduğu belirtiliyor. Bulunduğu semtte yeni konut almaya yeterli gelmeyecek değerde olan eski evlerin, sahiplerince satılıp altın gibi daha hızlı prim yapan yatırım araçlarına dönüştürüldüğü aktarılıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; altın fiyatlarındaki sert yükselişin, bir kesim için bir süre kazançlı bir alternatif oluşturduğu kaydedilirken emlak sektörü uzmanlarına göre; son aylarda satışa çıkan konutların önemli bölümünün 'Eski evi satıp nakde geçme ve altına yönelme' motivasyonuyla piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Fakat sektör temsilcilerinin bu eğilimin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı yönünde uyarı yaptığı aktarıldı. Konutun uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olma özelliğini devam ettirdiğine vurgu yapan uzmanların, altının dönemsel olarak yüksek kazanç sağlasa da sert fiyat dalgalanmalarına açık ve öngörülmesi zor bir piyasa sunduğunu belirttiği kaydedildi.

Bu nedenle eski konutu satıp altına yönelen kimi yatırımcıların kısa vadede kazanç elde etse de söz konusu stratejinin kalıcı ve güvenli bir yatırım modeli olmadığının ifade edildiği belirtildi. Uzmanlara göre; konutu tamamen elden çıkarıp altına geçmenin, istikrarlı bir varlıktan çıkıp daha kırılgan bir yatırım alanına yönelmek anlamına gelip uzun vadede risk oluşturabildiği aktarıldı.

Emlak sektöründen isimlerin; konutunu satanların bir bölümünün, birkaç yıl sonra tekrar konut almak istediğinde fiyat seviyesinin gerisinde kalma riskiyle karşılaştığını belirttiği kaydedildi. Konut fiyatlarının uzun vadede yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden olan faktörler arasında ise inşaat maliyetlerindeki artış, arsa üretimindeki sınırlılık ve yeni konut arzında yavaşlama işaret edildi.

Uzmanların, altının dönemsel yükselişlerinin güçlü bir getiri algısı oluşturduğunu fakat bu algının her zaman kalıcı olmadığını ifade ettiği aktarıldı. Buna karşılık konutun fiyat artış hızından bağımsız şekilde, barınma ihtiyacını karşılayıp kira geliri sunan ve uzun vadede varlık güvenliği sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıktığı belirtildi. Sektör temsilcilerinin, konutun tamamen elden çıkarılması yerine denge gözeten bir yatırım yaklaşımının daha sağlıklı olduğu yönünde görüş belirttiği kaydedildi.