'Fırtına öncesi sessizlik' İslam Memiş'ten altın ve piyasalar için çarpıcı yorum

Altın fiyatlarında son durum... Altın petrol fiyatlarının yükselişiyle düşüşe geçtikten sonra petroldeki düşüşle beraber yeniden yukarı yönlü hareket etti. Altında yükseliş sürerken piyasalar ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşı ve etkilerini takip etmeye devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten de altın fiyatlarına dair yorum geldi. Peki, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 11 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

'Fırtına öncesi sessizlik' İslam Memiş'ten altın ve piyasalar için çarpıcı yorum
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini yatıştırması ve güvenli liman talebiyle altın fiyatlarında yükseliş görülüyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta yaşanan gelişmeler ve piyasalara etkileri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Finans Analisti İslam Memiş'ten de değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 11 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7405 TL, en düşük 7346 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 11.07 itibarıyla 7364 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5223 dolar, en düşük 5183 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.23 itibarıyla 5190 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"İki hafta önce bir şey vardı, bir gerginlik vardı, işte Amerika İran'a saldıracak mı saldırmayacak mı? Biz de şunu söylüyorduk; İsrail burada ne istiyor? Aslında nifak çıkaran o. Nihayetinde o saldırı gerçekleşti. İki hafta geçti aradan. Artık çanlar Trump için çalmaya başladı. Trump artık Amerika'da köşeye sıkışmaya başladı. İlk önce yüksek mahkemenin tokatını yedi yetkiler noktasında. Şimdi demokratların karşısında şey oldu, biraz daha hedefi oldu, yalan söylüyor dedi, bütün dünyaya, bütün Amerika'ya yalan söylüyor... Çok ciddi bir itham. Demek ki Trump zorlu bir sürece girdi. Burada ne olacak şimdi? Piyasalarda da rüzgar tersine dönebilir. Yani şimdi iki hafta önceki piyasaya tekrar dönebiliriz diye sinyal veriyor piyasalar bize.

Ne olmuştu? Petrol fiyatları agresif yükselmişti. Aynı gün tekrar geriledi. Şimdi petrol fiyatlarında bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim.

Mesela altın tarafında gerileme görmüştük savaş başlamasıyla birlikte. Bu sefer tam ters bir rüzgar yani 5600 dolar seviyesine kadar tekrar yine yükseliş bir trendi. Gümüş tarafında da aynı şekilde kısa vadeli bir yükseliş trendi. Yine kripto para piyasasında 70 bin - 71 bin dolar seviyesi vardı. Bu savaşla birlikte hızlı toparlanmıştı. Orada da 65.000 dolar seviyesine kadar kısa vadeli bir geri çekilme görebiliriz.

"PİYASALARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNER"

Yani artık önümüzdeki haftadan itibaren piyasalarda rüzgar tersine döner. Tabii burada Trump'ın söylemlerinde de şey göreceğiz; işte savaş bitti, biz kazandık, şöyleydi, böyleydi, böyle bir popülizm göreceğiz illaki. Bu popülizm de fiyatların normalleşmesine neden olacağını ben tahmin ediyorum. O yüzden sular biraz daha duruldu. Kenarda beklemeye devam ediyoruz.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

Bu iki hafta öncesine kadar piyasa veya geçen haftasına kıyasla piyasa biraz daha sakin bir seyirde. Şu anda fırtına öncesi sessizlik var gibi duruyor.

Tabii Hürmüz Boğazı önemli. Yani Hürmüz Boğazı şu anda tamamen açılması lazım. Buradaki ticaretin normalleşmesi lazım. Hürmüz Boğazı tekrar açılması lazım. Dünya ticaretinin normalleşmesi lazım. Körfez'deki ülkelerin de ticaretini normalleştirmesi lazım. Yani üretmiş olduğu petrolü, doğal gazı dünya pazarına satabilsin. Orayı da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bence bu saldırılar bittikten sonra Hürmüz Boğazı bence açılır. Yani burada bir rahatlama dönemi yaşanabilir diye düşünüyorum"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

11 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.23 itibarıyla 5190 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.07 itibarıyla 7364 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.10 itibarıyla 12.037 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.11 itibarıyla 24.082 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.23 itibarıyla 49.791 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 11.23 itibarıyla 120.954 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.349,19
7.350,18
% -0.07
11:57
Ons Altın / TL
228.598,28
228.714,15
% -0.05
12:12
Ons Altın / USD
5.186,48
5.187,06
% -0.09
12:12
Çeyrek Altın
11.758,70
12.017,55
% -0.07
11:57
Yarım Altın
23.443,87
24.034,77
% -0.08
11:57
Ziynet Altın
47.034,73
47.922,54
% -0.08
11:57
Cumhuriyet Altını
49.196,00
49.933,00
% 0.87
16:45
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
