Fiyatlardaki artış düğün takılarını değiştirdi: Altın bileziklerin yerini aldı

Son dönemde gümüş ve altın fiyatlarındaki yükselişler herkesin gündeminde. Bu fiyat artışları yatırım ve takı tercihlerinde de değişikliğe yol açtı. Geleneksel altın bileziklerin yerini, işçiliği güçlü ve estetik görünüme sahip gümüş bileziklerin almaya başladığı öğrenildi.

Altın ve gümüşteki dikkat çeken fiyat artışları, vatandaşların da yatırım ve takı tercihini değiştirmeye başladı. Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Hem yatırım hem de kullanım amacıyla tercih edilen gümüş bilezikler, geniş bir ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor. Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor.

1750 TL'DEN BAŞLAYIP 10 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Elazığ'daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını dile getiren gümüşçü esnafı Cemal Şahin, vatandaşların beyaz altın yerine gümüşü tercih ettiğini ifade etti.

"YAZ AYLARINDA NİŞAN VE DÜĞÜNLERDE GÜMÜŞE İLGİ ARTTI"

Şahin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek, "Son zamanlarda yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu. Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok düşünülüyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine, bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. İşçilik altınla neredeyse aynı. Ancak gümüşte has oranı biraz düşük, işçilik yüksek olabiliyor ve bu da maliyeti artırıyor. Bin ayar gümüş olduğunda ise bilezik olarak rahatlıkla taşınabiliyor. Gümüş setlerimiz 4 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Gram ve işçilik fiyatları belirliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı. Vatandaşlarımız beyaz altın yerine gümüşü tercih ediyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

