'Gram altın 6000 TL'yi görebilir' Trump'ın hamlesi sonrası altın için kritik ihtimali verdi

Altın fiyatları güne yeniden bir yükselişle başladı. Özellikle hem ons altın hem de gram altın fiyatındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri etkili oldu. Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu. Bu kritik gelişme sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşanırken özellikle yatırımcılar altının bundan sonraki seyrini merak etmeye başladı. Uzman isimden altın fiyatlarına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"YENİ REKORLARIN GELEBİLECEĞİNİ BİZE İŞARET ETTİ"

Ekol TV yayınında konuşan finans analisti Rıza Gökay Tuğsavrol şu ifadeleri kullandı:

"Altında enteresan bir şekilde rüzgar tersine dönüyor diyebiliriz. Şöyle ki altında özellikle Jackson Hall toplantısında evet önemli karar, önemli açıklamalar bekliyorduk. Burada Powell'dan ciddi net bir şekilde faiz indiriminin artık gelebileceği sinyali verildi. Bu da altının tabii ki sevdiği faiz indirimlerinin olmasıyla beraber faiz karşısındaki tüm varlıkların değerlenmesi anlamına geldi. Ons altın 3380 seviyesini test etmeye başladı tekrardan. Burada 3330 seviyesinden hareket ederken 50-60 dolarlık bir fiyatlanma söz konusu oldu. Gram altın tarafına baktığımız zaman 4400 seviyesinden 4480 seviyesine kadar şu an taşınmış olan bir gram altın TL var. Tabii bir ufak dolar TL'nin de 41 liralara geçmesi, özellikle gram altın TL tarafında tekrarlardan yeni rekorların gelebileceğini bize işaret etti.

"POWELL'IN GÖREVDEN ALINMASI DEMEK; ONS ALTINDA 4000'LERİ GÖRMEK, O DA GRAM ALTINDA 6000'LERİ GÖRMEK ANLAMINA GELİYOR"

Özellikle burada söyleyebileceğimiz bu hafta tabii ki cuma günü saat 15.30'da önemli bir Amerikan verisi olacak. Tabii ki bu destekleyici olacak. Fakat buradaki en önemli olay Fed üyesinin 111 yıl sonra görevinden alınması ve bu olay aslında Amerika ortamı yani altının kaos ortamını sevmesiyle beraber ons altında yeni yükselişlerini beraberinde getirecek mi? Powell için tehlike çanları çalacak mı? Bunlar söylenmeye başladı. Çünkü Powell'ın görevden alınması demek ons altın tarafında tüm yatırım kuruluşlarının şu an açıklaması ortak fikri 4000'leri görebileceğimiz... Ons altında 4000'leri görmek demek gram altın TL tarafında 6000'leri görmek anlamına geliyor.

ONS ALTINDA 4000 DOLAR, GRAM ALTINDA 6000 TL GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Powell'ın görevinden alınması çok ciddi bir olay, Amerika ve aslında Amerika dediğimiz zaman dünya anlamına geliyor ve bu olay aslında ons altını yani altını ne yazık ki altın kaostan beslendiği için olumsuz bir şekilde etkileneceği yani altın olumlu olarak etkilenebileceği ve 4000'lere taşınabileceği düşünülüyor. Ons altın 4000'lere taşınmasıyla beraber gram altında yeni rekorların tazeleneceği anlamına geliyor. Fakat bu durum tabii ki düşünce halinde. Bu durum olmazsa peki 2 faiz indirimi olabilirse bunu konuşursak şöyle ki 2 faiz indirimi olursa normal olasılıkta zaten 3 faiz indirimi lüks olarak düşünülüyordu. 2 faiz indirimi olduğu takdirde onsta 3600 rakamları görülebileceği ve gram altın TL tarafında 5100 - 5200 sene sonu hedefimiz olarak gözümüze çarpıyor.

"DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRDİKLERİNİ, YÜKSELİŞLERDE DE SATIŞ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bu rakamları özellikle göz ardı etmeden elinde altın bulunduranların şu an genel ortama baktığımız zaman kademeli bir şekilde düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Fakat yükselişlerde de satış olmadığını, altın tarafını elimizde tutup yükselişlerde daha fazla yükseleceğini düşünüp elinde tutan bir yatırımcının olduğunu görmekteyiz. Burada altın tarafında yeni hedefler şu an için tazelendi diyebiliriz. Merakla biz de takip ediyor olacağız"

26 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 14.06 itibarıyla 3374 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 13.51 itibarıyla 4446 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.51 itibarıyla 7270 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.52 itibarıyla 14 bin 541 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.04 itibarıyla 29 bin 776 TL seviyesinde seyrediyor.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.04 itibarıyla 72 bin 544 TL seviyesinde seyrediyor.