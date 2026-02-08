FİNANS

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısının gözünü yeniden değerli metale çevirdi. Ancak kuyumculardan gram altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, 1 gram altın var mı? Kuyumcularda son durum ne? İşte ayrıntılar ve güncel altın fiyatları...

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi 'Olağan dışı bir sıkıntı'
Hande Dağ

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve hareketlilikler vatandaşın gözünü bir kez daha altına çevirdi. Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip edilirken kuyumculardan ise altına dair dikkat çeken uyarılar geldi.

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 1

CNN Türk'te yer alan habere göre; kuyumcu Sude Memiş "İç piyasada da gram altın fiyatları rekor seviyede. Amerika ve İran arasında oluşan jeopolitik gerilimler altın ve gümüş piyasasında yükselişe neden oldu" dedi.

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 2

"HERKES GRAM ALTIN İSTİYOR"

Haberde kuyumcularda gram altın kalmadığı belirtilirken konuyla ilgili konuşan kuyumcu Veysi Amcalar "Herkes gram altın istiyor. Talep de olunca yetişmiyor. Piyasada olağan dışı bir sıkıntı var gram altında" ifadelerini kullandı.

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 3

Küçük yatırımcının daha çok gram altına yöneldiği belirtilirken buna karşılık piyasada gram altın bulmanın zorlaştığı aktarıldı.

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 4

Kuyumcu Veysi Amcalar "Bu sıra o kadar çok talep var ki artık rafineri onları karşılayamıyor" dedi. Kuyumcu Soner Memiş de "Her gün arıyoruz ama maalesef yani bulamıyoruz. Darphaneden de soruyoruz, piyasadan da soruyoruz" şeklinde konuştu.

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 5

"3-4 GÜNDEN BERİ BİR GRAM SIKINTIMIZ VAR"

Kuyumcu Cenk Emüştekin ise "Yaklaşık 3-4 günden beri bir gram sıkıntımız var. Boşu boşuna şu anda yani 1 gram altını bulmanız imkansız. Ne zaman elimizde olur? 1 hafta - 10 gün diyorlar ama..." ifadelerini kullandı.

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi Olağan dışı bir sıkıntı 7

8 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.952 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.943 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 11.352 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 22.705 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 49.680 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 49.607 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı 120.684 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.942,61
6.943,53
% 3.13
23:59
Ons Altın / TL
215.928,92
215.999,56
% 3.14
23:59
Ons Altın / USD
4.952,46
4.953,12
% 2.97
23:59
Çeyrek Altın
11.108,17
11.352,67
% 3.13
23:59
Yarım Altın
22.146,91
22.705,34
% 3.13
23:59
Ziynet Altın
44.432,67
45.271,82
% 3.13
23:59
Cumhuriyet Altını
49.597,00
49.607,00
% 0.86
13:03
