'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' İslam Memiş'ten çarpıcı 2026 çıkışı 'Umudunuzu bağlamayın'

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ederken vatandaşlar da altın almak için doğru zamanı araştırırken bir yandan da altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair çarpıcı bir değerlendirme ve 2026 öngörüsü geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 17 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyordu. Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyordu. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyordu.

Gram altında en yüksek 5588 TL, en düşük 5511 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 11.28 itibarıyla 5555 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altında ise en yüksek 4106 dolar, en düşük 4049 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 11.45 itibarıyla 4077 dolar seviyesinde seyrediyor.

"HAFTAYA ALTIN GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞÜŞLE BAŞLADI"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Küresel piyasalarda önemli bir veri akışı yok. Fed yetkilileri konuşacak. İşte faiz noktasında ipuçları verecek piyasalara. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in 10 Aralık tarihinde bir faiz kararı var. Bu pas geçme olasılığı biraz daha güçlendi. Benim kişisel öngörüm de o yönde. Aralık ayında pas geçebilir Fed. Ondan sonra zaten yavaş yavaş Powell'ın görevden alma süreci Amerika tarafından, Trump tarafından konuşulur. Ama yılın son kararında bence Fed pas geçer. Bu da piyasaları biraz daha iyimserliğe iten bir gelişme.

Diğer yandan işte Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın bu hafta bir açıklaması olacak. Bu da euro dolar paritesi üzerinde önemli. Haftaya işte altın gümüş fiyatları düşüşle başladı. Dolar stabil, yatay.

"STRESE GEREK YOK"

Geçen hafta gram altın mesela 5970 lira seviyesindeydi. Ons altın 4067 dolar seviyesinde ama geçen haftaya baktığımız zaman da 4243 dolardı. Aceleye gerek yok. Strese gerek yok. Yıl sonuna kadar böyle kademeli alacağız. Hangi bant aralığını takip ediyorduk? Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Yıl sonuna kadar bu bant aralığında alıyoruz kademeli.

"ÇOK MANİPÜLASYON YILI OLACAK"

Ekimde altın manipülasyonu yaptılar, gümüş manipülasyonu yaptılar. Köpürterek o balonu patlattılar. Kasım ayında da Bitcoin ve altcoinlerdeki manipülasyonu, baskılamayı yaptılar. Yasal soygun. Yapacak bir şey yok. Güç onların elinde. Dolayısıyla 2025 yılı yatırımcıların değil sistemin kazandığı bir yıl oldu. Yıl bitti zaten. Bir şey kalmadı. 2026 yılı da aynı, sistemin kazandığı bir yıl olacak. O yüzden benim elimde işte altınım var, gümüşüm var, şuyum var, buyum var, çok sevinmeyin, umudunuzu oraya bağlamayın. Yine silkeleyecekler. Çok manipülasyon yılı olacak. Sadece çalışarak para biriktirmeye devam. Yatırım araçlarında 2026 genel itibarıyla çok sert geçecek. Dikkat etmekte fayda var"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

17 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.45 itibarıyla 4077 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.28 itibarıyla 5555 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.32 itibarıyla 9.086 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.33 itibarıyla 18.174 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.45 itibarıyla 38.614 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 11.45 itibarıyla 93.865 TL seviyesinde.