Altın, gümüş, Bitcoin düştü! Nisandan beri en düşük seviye 'Yatırımcıları tedirgin etti'

Yatırımcılar piyasaları takipte! Altın, gümüş, Bitcoin, Borsa... Hepsindeki yaşanan sert hareketler yatırımcıların gözünü yeniden tablolara ve rakamlara çevirdi. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüş konuşuluyor. İşte piyasalarda son durum...

ALTIN DÜŞTÜ

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamıştı. Ancak bu düşüş haftanın ikinci gününde de devam etti. Ons altın 4004 dolara kadar geriledi. Ons altın saat 08.33 itibarıyla 4.018 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın da saat 08.19 itibarıyla 5464 TL seviyesinde seyrediyor.

Altındaki düşüşte güçlü dolar ve Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin azalması etkili oldu.

BİTCOİN, NİSANDAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4,80 azalarak 3 trilyon 80 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi. TSİ 7.47 itibarıyla 89 bin 623 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 15,3 oldu.

Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 6,44 değer kaybederek 2 bin 980 dolar seviyesine geriledi.

"KRİPTO YATIRIMCILARINI TEDİRGİN ETTİ"

Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların ve piyasalardaki değerlemelere ilişkin endişelerin artmasının kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

Makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini aktaran analistler, bitcoinin fiyatında 100 bin dolar seviyesinin altında kalıcı düşüşün yatırımcılar üzerinde psikolojik etkisi olduğunu kaydetti.

Analistler, gelecek ay ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi olasılığını yeniden değerlendirmesi ve pay piyasalarında son zamanlardaki teknoloji hisselerinde yüksek değerleme ile düşüş görülmesinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını da belirtti.

Fed'in aralıkta faiz indirme olasılığının şu anda yüzde 50'nin altında olduğunu hatırlatan analistler, kripto piyasalarının bitcoinde psikolojik destek seviyesinin (100 bin dolar) geçildikten sonra düşüşünü sürdürdüğünü ifade etti.

Bu arada kripto piyasasında geçen ayın başında satış dalgası 19 milyar dolardan fazla likidasyona yol açmış ve bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.

Öte yandan borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,18 azalarak 46.590,49 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,91 azalışla 6.672,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 22.708,08 puana indi.

ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden yayımlanmaya başlayan ekonomik veriler ve ABD'li çip üreticisi Nvidia ile perakende şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançoları, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Ülkede dün açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları azalış beklentilerinin aksine ağustosta yüzde 0,2 arttı. ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de kasımda 18,7 değerine çıkarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlayan ekonomik veriler yakından izlenirken bu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan eylül ayına ilişkin istihdam raporu perşembe günü yayımlanacak.

Para politikası tarafında ise Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz indiriminin, iş gücü piyasasına yönelik artan riskler ve enflasyon risklerindeki son dönemdeki hafif azalış dikkate alındığında uygun bir adım olduğunu, bundan sonraki olası faiz indirimlerinde ise yavaş ilerlenmesi gerektiğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun hızlanmasından veya enflasyon beklentilerinin yükselmesinden endişe duymadığını, odak noktasının iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

FED'İN ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİNE GİTME İHTİMALİ

Waller, aylarca süren zayıflama sonrasında bu hafta açıklanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporu veya gelecek birkaç haftada açıklanacak diğer verilerin, bir faiz indiriminin daha gerekli olduğu yönündeki görüşünü değiştirmesinin olası olmadığını ifade etti. Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 45 seviyesinde fiyatlanırken Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

Şirket bilançoları da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ederken bu yıl yapay zekayla ilgili hisselerdeki yükselişe öncülük eden çip üreticisi Nvidia'nın çarşamba günü açıklanacak finansal sonuçları yakından izlenecek. Home Depot, Walmart, Target gibi ABD'li perakende devlerinin bilançoları da bu hafta yatırımcıların radarında olacak.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Öte yandan spot gümüş yüzde 0.4 düşüşle 50 dolara kadar geriledi. Ons gümüş 08.49 itibarıyla 49,85 dolar seviyesinde.