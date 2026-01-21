FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 790 TL'den işlem görüyor. İşte 21 Ocak Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 619 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,6 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı) Altında yeni rekor! Tarihi zirve: Kritik eşikler aşılıyor (21 Ocak çeyrek altın fiyatı)

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 28 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle 4 bin 888,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının ons fiyatı, dünkü kapanışın yüzde 2,7 üzerinde 4 bin 884 dolarda seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar' Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 3

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor.

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili tehditlerinin dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açması değerli metallerin sert yükselmesini sağladı.

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 5

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'nin 23 Ocak'ta feshedileceğini açıklamasının ardından Japonya'da tahvil piyasasında görülen satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 6

Takaiçi'nin harcamaları artıracağına ve bunun ülkenin mali istikrarının sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini artırması yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oluyor.

Gram altın sert yükseldi! İşte çeyrek altın fiyatı (21 Ocak güncel altın fiyatları) 7

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Togg’dan uygun fiyatlı model müjdesi!Togg’dan uygun fiyatlı model müjdesi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.775,04
6.775,82
% 2.38
09:41
Ons Altın / TL
210.171,57
210.208,34
% 2.13
09:56
Ons Altın / USD
4.854,80
4.855,38
% 2.08
09:56
Çeyrek Altın
10.840,07
11.078,47
% 2.38
09:41
Yarım Altın
21.612,39
22.156,94
% 2.38
09:41
Ziynet Altın
43.360,28
44.178,37
% 2.38
09:41
Cumhuriyet Altını
44.291,00
44.944,00
% 1.51
17:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.