Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları hem gram altın hem de ons altın cephesinde yeni haftaya rekorlarla başladı. Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ve buna bağlı gerilimlerin yanı sıra Fed'e dair belirsizliklerin de etkili olduğu aktarılıyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten de altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'
Hande Dağ

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik ve ticari riskler ile ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin endişelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebinin arttığı belirtiliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında yeni rekorlar görülüyor. Gram altında en yüksek 6527 TL seviyesi, ons altında en yüksek 4690 dolar seviyesi görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu Bunlar sürpriz olmayan rakamlar

Haber Global yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Stres ve gerginlik var. Yine Grönland konusu piyasaların gündeminde, tartışmalar gündemde. Davos zirvesi bu hafta var. Davos zirvesi önemli. Trump'ın burada açıklamaları olacak. Diğer yandan Fed öncesinde açıklama yapma yasağı geldi. Yani önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ancak öncesinde piyasalar bulanmasın diye bir açıklama yapmayacaklar. Trump'ın açıklamaları burada önemli. Davos zirvesini bu hafta boyunca takip edeceğiz.

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu Bunlar sürpriz olmayan rakamlar

"ŞUBAT AYINDA SÜRPRİZ OLMAYAN RAKAMLAR"

Emtia fiyatlarında tekrar yükselişle haftaya başladık. Gram gümüş 130 lira, ons tarafta 93 dolar seviyesinin üzerinde. Uluslararası piyasalarda yine ons altın %3 primle haftaya başladı. 4674 dolar seviyesinde artık, 5.000 dolara gözünü dikti, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Gram altın TL fiyatı sabah saatlerinde 6624. Yani burada 7000'li rakamlar artık Şubat ayında sürpriz olmayan rakamlar.

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu Bunlar sürpriz olmayan rakamlar

Piyasalardaki gerginlik devam ettikçe değerli metaller güvenli liman tekrar özelliğini taşıyor"

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu Bunlar sürpriz olmayan rakamlar

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu Bunlar sürpriz olmayan rakamlar

19 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.24 itibarıyla 4.670 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.09 itibarıyla 6.490 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.10 itibarıyla 10.609 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.10 itibarıyla 21.219 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.24 itibarıyla 44.088 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.45 itibarıyla 44.224 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.24 itibarıyla 107.502 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.497,50
6.498,31
% 1.93
16:24
Ons Altın / TL
201.968,06
202.045,60
% 1.88
16:39
Ons Altın / USD
4.667,99
4.668,66
% 1.89
16:39
Çeyrek Altın
10.396,00
10.624,73
% 1.93
16:24
Yarım Altın
20.727,03
21.249,46
% 1.93
16:24
Ziynet Altın
41.584,00
42.368,96
% 1.93
16:24
Cumhuriyet Altını
43.621,00
44.274,00
% 0.98
15:58
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları İslam Memiş
