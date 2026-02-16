FİNANS

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 9 liradan işlem görüyor. İşte 16 Şubat Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 üstünde 7 bin 73 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 9 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 128 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 873 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 2,4 artarak 5 bin 33 dolara çıkan altının onsu, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,9 azalışla 4 bin 987 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi cuma günü altın fiyatlarını desteklerken, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kar satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde fiyatlarda düşüşler öne çıkıyor.

ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajlar da önem taşıyor. Tutanaklardan faiz indirimlerine ilişkin olumlu açıklamalar gelmesi durumunda hisse senedi piyasalarının pozitif etkilenebileceği, temkinli mesajlar gelmesi durumunda ise doların güçlenebileceği, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.025,50
7.026,34
% -0.7
10:27
Ons Altın / TL
218.633,30
218.732,00
% -0.63
10:42
Ons Altın / USD
5.001,86
5.002,47
% -0.61
10:42
Çeyrek Altın
11.240,80
11.488,07
% -0.7
10:27
Yarım Altın
22.411,34
22.976,14
% -0.7
10:27
Ziynet Altın
44.962,65
45.812,21
% -0.7
10:27
Cumhuriyet Altını
48.374,00
49.109,00
% -0.08
13:11
