Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 3 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 506 liradan işlem görüyor. İşte 3 Mart Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 7 bin 537 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 506 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 3 Mart altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 476 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 307 dolardan işlem görüyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 3 Mart altın fiyatları 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 3 Mart altın fiyatları 3

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 3 Mart altın fiyatları 4

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 3 Mart altın fiyatları 5

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda, "Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.525,96
7.526,82
% -0.13
11:12
Ons Altın / TL
233.692,13
233.837,39
% -0.26
11:27
Ons Altın / USD
5.316,84
5.317,58
% -0.29
11:27
Çeyrek Altın
12.041,54
12.306,36
% -0.13
11:12
Yarım Altın
24.007,82
24.612,71
% -0.13
11:12
Ziynet Altın
48.166,15
49.074,89
% -0.13
11:12
Cumhuriyet Altını
50.693,00
51.459,00
% -2.41
16:42
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
