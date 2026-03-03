FİNANS

Gram altında yeni fiyatlar: Kapalıçarşı'da çarpıcı fark! 8000 TL üstü gelmişti

Altın fiyatlarında son durum! ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten piyasalar ve altın fiyatları da etkilendi. Altının seyri yakından takip ediliyor. 3 Mart 2026 saat 07.49 itibarıyla 7586 TL seviyelerinde seyrederken ons altın da saat 08.03 itibarıyla 5362 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Orta Doğu'daki savaş, altına talebi de şekillendiriyor. Cumartesi 8.015 TL'ye yükselen Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı dün yüzde -4,2 gerileyip 7.685 TL’den kapanış yaptı.

Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar oldu? Orta Doğu'daki savaş, tüm piyasaları olduğu gibi altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın ve ons altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 3 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cuma günü spot piyasada gram altın 7.449 TL’den kapanış yapmıştı. Fakat cumartesi günü sıcak çatışmaların başlamasıyla beraber hafta sonu kuyumcularda ve bankaların dijital işlem kanallarında gram fiyatı hızla 8.000 TL barajını aşmıştı. Cumartesi işlemlerinde günlük kapanış ise 8.015 TL’den gerçekleşmişti. Savaş başladıktan sonra tüm gözler ilk işlem gününe çevrilmişti. Spot piyasada gram altın fiyatı dünkü işlemlerde en yüksek 7660 TL'yi test ederken bu esnada Kapalıçarşı'da da fiziki gram altın satış fiyatı 8160 TL'ye kadar çıktı. İki piyasa arasındaki makasın 500 TL'ye kadar açıldığı kaydedildi.

Günün devamında altın fiyatlarında gün içi zirve seviyeden düşüş başlarken spot piyasada gram altın fiyatı kar satışları sonrası 7557 TL'den dünkü işlemleri tamamlandı. Kapalıçarşı'da da fiziki gram satış fiyatı 7685 TL'ye kadar geriledi. Günün sonunda spot gram fiyatı yüzde 1,45 prim yaparken; fiziki gram fiyatı cumartesi göre yüzde -4,2 değer kaybetti. Böylece fiziki piyasada hafta sonu ilk panikle gerçekleşen primin de geri alınmış olduğu kaydedildi.

3 MART 2026 SALI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Savaş sonrası ikinci işlem gününde küresel piyasalarda ons altın fiyatı 06.30 itibarıyla 5370 dolardan güne başlarken 08.03 itibarıyla 5362 dolar seviyesinde seyrediyor. Spot piyasada 3 Mart 2026 gram altın fiyatı 7590 TL'den güne başlarken 07.49 itibarıyla 7586 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatının 7.735 TL’den gerçekleştiği aktarıldı.

Analistlerin, haftalardır piyasada 'askeri müdahale' riskinin fiyatlandığını ve bu riskin artış gerçekleştiğini belirtip piyasaların şimdi 'çatışmaların ne zaman biteceğine' odaklandığını aktardığı kaydedildi.

Gelişmeler yakından takip edilirken analistlerin, ons altında 5.450 – 5.600 dolar bandının önemli bir direnç bölgesi olduğunu, 5.250 doların ile destek olarak izlendiğini ifade ettiği belirtildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatlarında son durum da yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ons gümüş saat 08.17 itibarıyla 89,50 dolar seviyesinde seyrederken gram gümüş ise saat 08.17 itibarıyla 126,51 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

3 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 5362 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.49 itibarıyla 7586 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.49 itibarıyla 12.402 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.49 itibarıyla 24.799 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 03.12 itibarıyla 51.363 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 03.12 itibarıyla 124.960 TL seviyesinde.

