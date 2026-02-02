FİNANS

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı (2 Şubat güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 177 liradan işlem görüyor. İşte 2 Şubat Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 10 azalışla 6 bin 777 liradan tamamladı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 9,3 değer kaybıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 383 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı (2 Şubat güncel altın fiyatları) 1

ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerin yanı sıra yatırımcıların kar realizasyonu ve pozisyonlarını likidite etme isteği varlık fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler de fiyatlamalarda öne çıkıyor.

Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentileri aşması, enflasyonist baskıların sürebileceğine dair endişeleri artırırken Fed'in faiz indirimine gitmek için acele etmeyeceği yönündeki öngörüleri pekiştirdi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi verecek.

Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörülerinin yeniden değerlendirilmesiyle doların majör para birimleri karşısında toparlanma eğilimi göstermesi, kıymetli metaller üzerinde satış baskısını artırırken altın ve gümüşte sert geri çekilmeler gözlendi.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 10,1 düşüşle 4 bin 849 dolara kadar inerek yaklaşık 10 işlem gününde elde ettiği kazançları geri verdi. Gümüşün onsu da cuma günü yüzde 29 değer kaybıyla 83,3 dolara çekildi.

Altın ve gümüş haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlarken şu sıralarda altının ons fiyatı yüzde 9,1 gerilemeyle 4 bin 405 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 14 azalışla 72 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat gereksinimlerini agresif biçimde yükseltmesinin kıymetli metallerde görülen satış baskısında etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.478,27
6.479,75
% -4.55
11:39
Ons Altın / TL
202.087,53
202.157,94
% -4.13
11:54
Ons Altın / USD
4.647,71
4.648,49
% -4.25
11:54
Çeyrek Altın
10.365,23
10.594,39
% -4.55
11:39
Yarım Altın
20.665,67
21.188,78
% -4.55
11:39
Ziynet Altın
41.460,92
42.247,97
% -4.55
11:39
Cumhuriyet Altını
48.243,00
48.972,00
% -2.22
13:03
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

