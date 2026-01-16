FİNANS

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (16 Ocak güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum! Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 408 liradan işlem görüyor. İşte 16 Ocak Cuma2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (16 Ocak güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 392 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 6 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 446 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yatay seyrederken, 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda bir askeri müdahale etmeyeceğine yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed üyelerinin enflasyonist baskıların hala sürdüğüne işaret etmesi ve açıklanan makroekonomik verilerle Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor.

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hala belirgin olduğuna işaret ederek, para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Schmid, faiz indirimlerinin enflasyon üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceğinden endişe duyduğunu kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için politikayı dikkatli bir şekilde ayarlamaları gerektiğini vurguladı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, iş gücü piyasasının istikrar sinyalleri verdiğini söyledi.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koymasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş eğilimi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

