Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 35 liradan işlem görüyor. İşte 19 Şubat Perşembe 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 7 bin 14 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 7 bin 35 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 60 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 0,3 artışla 4 bin 999 dolardan işlem görüyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesi sonrasında dolardaki güçlenmeye karşın ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları 4

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Ada'daki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları 5

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 19 Şubat altın fiyatları 6

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.066,24
7.067,07
% 0.76
10:11
Ons Altın / TL
219.597,70
219.667,94
% 0.68
10:26
Ons Altın / USD
5.017,57
5.018,16
% 0.66
10:26
Çeyrek Altın
11.305,98
11.554,66
% 0.76
10:11
Yarım Altın
22.541,30
23.109,31
% 0.76
10:11
Ziynet Altın
45.224,08
46.077,44
% 0.76
10:11
Cumhuriyet Altını
48.284,00
49.019,00
% 0.82
17:00
