FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gümüş gram fiyatlarında rekor beklentisi: Uzmanlardan kritik uyarılar

Gümüş gram fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve uzman yorumlarıyla yatırımcıların odağında. Citi'nin iddialı tahmini ve piyasalardaki hızlı yükselişler, yatırımcıları hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyor. Uzmanlar, ani yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Gümüş gram fiyatlarında rekor beklentisi: Uzmanlardan kritik uyarılar
Ezgi Sivritepe

Gümüş, 2026 yılının başlarında yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Citi'nin yaptığı dikkat çekici bir tahmin, gümüş piyasasında heyecan yarattı. Citigroup analistleri, önümüzdeki üç ay içinde spot gümüş fiyatının ons başına 150 dolara ulaşarak rekor kıracağını öngörüyor. Bu tahmin, gümüşün altınla paralel bir yükseliş trendi izleyeceği, hatta altını geride bırakabileceği yönünde spekülasyonları da beraberinde getirdi. Analistlere göre Çin'deki güçlü alım iştahı devam edecek ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlar gerekecek. Citi analistleri, gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını ve altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin süreceğini belirtiyor.

Gümüş fiyatları, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolarla yeni bir zirveye ulaşmıştı. Bu hızlı yükseliş, 2008 küresel finans krizinde yaşanan benzer hareketleri hatırlatırken, yatırımcılar arasında endişe ve fırsat arayışı aynı anda yaşanıyor. Ancak uzmanlar, gümüşteki bu hızlı yükselişin sürdürülebilirliği konusunda uyarıyor.

Küresel gerilimler ve özellikle Grönland krizi gibi jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği ve bu durumun altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebi artırdığı belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Çin'in dünyanın en büyük antimon rezervlerine sahip olması da, bu elementin bazı özelliklerinin gümüşle benzerlik göstermesi nedeniyle yatırımcıların radarına girmesine neden oluyor. Kuyumcular da piyasadaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Gümüş gram fiyatlarındaki son gelişmeler, piyasada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Citi'nin rekor tahminleri ve uzmanların uyarıları arasında kalan yatırımcıların, riskleri ve fırsatları iyi değerlendirerek hareket etmesi gerekiyor. Özellikle ani yükselişlere karşı temkinli olmak ve piyasadaki volatiliteye karşı hazırlıklı olmak, yatırım kararlarında belirleyici olacaktır.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyorTeslimat 4 ay sonra, mağdurlar artıyor
Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı!Emeklinin bayram ikramiyesini açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.