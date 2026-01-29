Gümüş gram fiyatlarında rekor beklentisi: Uzmanlardan kritik uyarılar

Gümüş, 2026 yılının başlarında yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Citi'nin yaptığı dikkat çekici bir tahmin, gümüş piyasasında heyecan yarattı. Citigroup analistleri, önümüzdeki üç ay içinde spot gümüş fiyatının ons başına 150 dolara ulaşarak rekor kıracağını öngörüyor. Bu tahmin, gümüşün altınla paralel bir yükseliş trendi izleyeceği, hatta altını geride bırakabileceği yönünde spekülasyonları da beraberinde getirdi. Analistlere göre Çin'deki güçlü alım iştahı devam edecek ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlar gerekecek. Citi analistleri, gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını ve altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin süreceğini belirtiyor.

Gümüş fiyatları, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolarla yeni bir zirveye ulaşmıştı. Bu hızlı yükseliş, 2008 küresel finans krizinde yaşanan benzer hareketleri hatırlatırken, yatırımcılar arasında endişe ve fırsat arayışı aynı anda yaşanıyor. Ancak uzmanlar, gümüşteki bu hızlı yükselişin sürdürülebilirliği konusunda uyarıyor.

Küresel gerilimler ve özellikle Grönland krizi gibi jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği ve bu durumun altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebi artırdığı belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Çin'in dünyanın en büyük antimon rezervlerine sahip olması da, bu elementin bazı özelliklerinin gümüşle benzerlik göstermesi nedeniyle yatırımcıların radarına girmesine neden oluyor. Kuyumcular da piyasadaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Gümüş gram fiyatlarındaki son gelişmeler, piyasada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Citi'nin rekor tahminleri ve uzmanların uyarıları arasında kalan yatırımcıların, riskleri ve fırsatları iyi değerlendirerek hareket etmesi gerekiyor. Özellikle ani yükselişlere karşı temkinli olmak ve piyasadaki volatiliteye karşı hazırlıklı olmak, yatırım kararlarında belirleyici olacaktır.