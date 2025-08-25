GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (25 Ağustos 2025 Pazartesi)

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Altının gramı cuma günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 4 bin 440 liradan tamamlamıştı. İşte canlı altın fiyatları ve güncel durum...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 442 lira seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyordu. Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyordu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Bir süredir Fed'in faiz indirim patikasına yönelik devam eden belirsizlikler varlığını korurken, Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın ardından eylül ayında yapılabilecek olası bir indirime yönelik iyimserlikler yükseldi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in eylül ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 330 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

25 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.44 itibarıyla 4436 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.44 itibarıyla 7254 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.43 itibarıyla 14 bin 508 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.00 itibarıyla 29 bin 719 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 12.55 itibarıyla 72 bin 416 TL seviyesinde.