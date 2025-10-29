Herkes Fed kararına kilitlendi 'İlk akla gelen...' diyerek altın beklentisini açıkladı

Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Fed faiz kararı Türkiye saati ile saat 21.00'de belli olacak. Peki, Fed faiz indirecek mi? Fed faiz indirirse altın ne olur? Piyasalar nasıl etkilenir? Herkes bu soruların yanıtını araştırırken uzman isimden değerlendirmeler geldi.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Habertürk canlı yayınında konuşan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zeynep Ökten şu ifadeleri kullandı:

"Zaten piyasalar yüzde 96 oranında Fed'den bir faiz indirimi bekliyor. Dolayısıyla bu önceden zaten fiyatlandı. Tabii şu var yani şu anda Amerika'da da enflasyon üzerinde pozitif reel faiz dediğimiz yani enflasyon üzerinde olan bir faiz uygulaması devam ediyor. Ve bundan dolayı da esasında Trump çok rahatsız. Çünkü Trump bir iş insanı ve düşük faizli kredilerin piyasayı canlandıracağını düşünüyor. Onun için de, Amerika'da da esasında veriler iyi geliyor, yani son alınan enflasyon verisi de beklenenden daha olumlu geldi. Ve buna bağlı olarak da faizlerin indirileceği düşünülüyor. Büyük ihtimalle indirilecek ama bundan sonraki Fed'in bir toplantısı daha var. Bir faiz indirimi daha olacak mı? Onda da büyük bir ihtimalle olacak beklentisi var. Fakat onu biliyorsunuz Fed veri bazlı gidiyor. Her ay açıklanan enflasyon oranına göre açıklamasını ve beklentisini oluşturuyor. Dolayısıyla burada Fed'de bir faiz indirimi olacak.

"TASARRUFÇULARIN GİDECEĞİ YENİ YATIRIM ARAÇLARINDA YÜKSELMELER BEKLENEBİLİR"

Şimdi peki faiz indirimi bizi niye etkiler? Çünkü faiz dediğimiz şey esasında faiz indirimine gidildiği zaman tasarrufçular dolara yatırım yapacağına yatırımlarını başka bir alana doğru kaydırabilirler. Dolayısıyla burada tasarrufçuların gideceği yeni yatırım araçlarında yükselmeler beklenebilir.

"O DERECEDE BİR DERECEDE BİR TETİKLEME OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fakat tabii ilk akla gelen, hepimizin ilk aklına gelen altındaki bu son yükselişin, çılgınca bir yukarı doğru gidiş vardı biliyorsunuz, acaba bunu tekrar tetikler mi? Yani burada bir aşağı iniş vardı. O derecede bir tetikleme olacağını düşünmüyorum.

Çünkü altın yani o işte kar satışlarını yaptı. Şimdi tabii ki altında gene yukarı doğru gidiş eğilimini gözlemleyeceğiz. Ve zamanı geldiğinde tekrar bir realizasyon dediğimiz kar satışlarını göreceğiz ama o çılgınca yükseliş Fed'in bugünkü kararından etkilenmez. Yani böyle bir karar tekrar ortaya çıkmaz"

ALTINDA SON DURUM

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 353 lira seviyesinde bulunuyordu. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyordu.

Gram altın saat 13.10 itibarıyla 5424 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın da saat 13.26 itibarıyla 4026 dolar seviyesinde seyrediyor.

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.26 itibarıyla 4026 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.10 itibarıyla 5424 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.12 itibarıyla 8866 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.12 itibarıyla 17.733 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.27 itibarıyla 38.561 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.27 itibarıyla 93.66 TL seviyesinde.