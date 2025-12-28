'Hücum ettiğini görüyoruz' Altın için yeni tahmin! Diğer metalleri işaret etti

2025 yılının sonuna gelinirken değerli metallerin yıl içerisinde yaşadığı hareketler konuşulmaya devam ediyor. Özellikle altında, sonrasında da gümüşte yaşanan yükselişler herkesin gündeminde. Şimdi ise 2026 yılı için hem küresel ekonomiye dair hem de değerli metallere dair beklentiler merak ediliyor. Canlı yayında dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 Pazar güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"2025'E DAMGASINI VURDU"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de kışı yaşıyoruz ancak piyasalarda, özellikle metal piyasalarında biz adeta baharı yaşıyoruz diyebiliriz. Yılbaşından itibaren altının gram bazında %110 getirdiğini söyleyebilirim. Ons bazında %71. Ancak bunun yanında gümüş özellikle son dönemde atağa kalkıp aslında altını da sollayan, altını katlayan diyelim, çünkü %234 gram bazında gümüşün getirisi bu kadar oldu. Hemen gümüşün arkasında platin var. Kesinlikle metal fırtınası 2025'e damgasını vurdu diyebiliriz. Şu anda metalden daha çok bu değerli metallerden kritik metallerden daha çok kazandıran bir enstrüman yok. Var şu var; borsada manipülatif hisseler var ve onlar evet 20x, 40x yaptı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

"NEDEN REKORDAN REKORA KOŞUYOR DEĞERLİ METALLER?"

Burada 2025'te neden böyle oldu? Niye bu şekilde rekordan rekora koşuyor değerli metaller? Bu yıl adeta savaşlar yılı oldu aslında. Yani biz bu yıl neyi gördük? 2 Nisan itibarıyla zaten Rusya Ukrayna savaşı devam ediyordu. Sonra İsrail Filistin savaşını gördük. İsrail saldırılarını gördük. Bölgedeki yayılmacı politikalarını gördük. İran savaşlarını gördük. Daha sonra kaynak savaşları, değerli mineraller savaşı, ticaret savaşı derken bu yıl adeta savaşlar yılı oldu. Diğer taraftan Amerika'nın 38.5 trilyon dolara ulaşan borcu söz konusu ve Amerika tarihi bir borçlanmaya gitti. Dolayısıyla rekor seviyede bir borcu var. 3 ayda bir bu 1 trilyon dolar artıyor. Bu borcu çeviremiyor. Ülkeler Çin başta olmak üzere tüm ülkeler dünyada kağıt para basıyor. Son bir yılda basılan para 150 trilyon dolar.

"SON DÖNEMDE NEDEN ARTTI ALTININ ONSU?"

Altının ons fiyatı dolarla belirleniyor. Uluslararası piyasada belirleniyor. Bunun borsaları işte Singapur, Londra ve New York işte Amerika. Dolayısıyla bu üç merkezde ons fiyatı dolarla arz talebe göre belirleniyor. Şimdi son dönemde neden arttı altının onsu? Bunun fitilini ne aslında ateşledi? Rusya Ukrayna savaşı. Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın 210 milyar euroluk varlığı Avrupa ülkeleri tarafından donduruldu. Eğer elinde altın olsaydı Rusya'nın bunu bir takas aracı olarak kullanabilecekti. İşte Çin gibi, Hindistan gibi diğer ülkeler yani BRICS ülkeleri bunu gördü. Dolayısıyla buradaki darboğazı dondurulan para varlığını gördü ve adeta altına hücum etti. Tüm merkez bankaları rezervlerini dolar yerine altınla doldurmaya başladı. 2000'li yılların başında doların merkez bankaları rezervlerindeki toplam payı %70 iken şu anda %55 %56'lara geriledi. Yani onun yerine altın aldı. ABD tahvili yerine altın almaya başladı. Dolayısıyla uluslararası piyasada altının ons fiyatı 31.1 gram ons dediğimiz fiyat. Dolayısıyla içeride gram fiyatını ne belirliyor? Dolar TL. Dolar TL bu yıl ne kadar arttı? %22. Enflasyonun da altında, faizin de altında. Ama altının ons fiyatı ne kadar arttı? %71. Dolayısıyla %22 + %71 işte gram fiyatının artışına geliyoruz. %110. Dolayısıyla tamamen uluslararası piyasadaki altının ons fiyatı dolar bazında fiyatıyla içerideki dolar TL bize gram fiyatını veriyor.

"DOLAR PİYASADA DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDECEK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE"

Biliyorsunuz 1944'te Amerika kendi sistemini 35 dolar eşittir 1 ons altın Bretton Woods Anlaşmasıyla bu sistemi kurdu. Bu sistem nereye kadar devam etti? 1970 yılında Başkan Nixon dönemine kadar devam etti. Amerika istediği kadar para basamıyordu. Sınırlıydı. Elinde rezervinde bulundurduğu altın kadar para basabiliyordu. Ancak diğer ülkeler dünyanın kalan ülkeleri dolar verip altın çekmeye başlayınca arz edilen dolar altını karşılayamadı. Yani elinde o kadar altın olmadığını anladığı için Amerika Bretton Woods anlaşmasını 1970'te sonlandırdı. Daha sonra sınırsızca para basmaya başladı. O zaman ne oldu? 150 dolarken altının ons fiyatı sadece birkaç yıl içerisinde 850 dolara fırladı. Yani 6 kat arttı. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Sadece iki kat arttığını konuşuyoruz. Burada pik noktası var mı? Yani bu karşılıksız para basımı devam ediyor. Bu yılki riskler bitti mi? Bitmedi. Neye ertelendi? 2026'ya. Şimdi 2026'da ne olacak? Pandemiden sonra Amerika'da ne olmuştu? %112'lere varan 40 yılın en büyük enflasyonu oldu. Daha sonra ne oldu? Merkez Bankası hızla faiz arttırdı. Son 2-3 yıldır dünya merkez bankaları adeta finans piyasasının boğazını sıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Faizler hızla artmıştı. Likidite sıkışıklığı yaşanıyordu ve artık piyasalarda borç döndürülemez hale geldi. Borçların maliyeti arttı. Ülkelerin borç faiz maliyeti arttı. Amerika'daki hatta sadece 38.5 trilyon doların faizi savunma bütçesine geçmiş durumda. Haliyle bu noktada şunu söylemek istiyorum; ya bu gelinen noktada dolar piyasada değer kaybetmeye devam edecek önümüzdeki günlerde.

"ALTININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ARTARAK DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Biz ne oldu? Ekim ayında 4381 dolardan 3900 dolara kadar sert bir düzeltme yaşadık. Sonra şimdi 4.550 dolara kadar tekrar çıktık. 2026'da biz altına baktığımız zaman gümüşün ve diğer değerli metallerin gerisinde kaldığını görüyoruz. Altının önümüzdeki günlerde artarak devamını bekliyoruz. Çünkü parasal sistemle ilgili, kağıt para düzeni ile ilgili artık dünyada çift kutuplu bir yapı hakim. Bir tarafta Batı, Amerika ve Avrupa, diğer taraftan BRICS ülkeleri Çin başı çekiyor. Dolayısıyla yeni bir sistem kuruluyor. Yeni bir parasal sistemin arzusu söz konusu. Bu ayyuka çıkmış durumda. Merkez bankaların işte Rusya'nın o varlığının 210 milyar euronun dondurulmasından sonra merkez bankalarının hızla altına şimdi de gümüşe akın ettiğini, hücum ettiğini görüyoruz. Çünkü biraz önce söyledim; dünya merkez bankalarının rezervlerinde tuttuğu doların miktarı 2000'li yıllarda %70 iken oranı şu anda %55'lere gerilemiş durumda. Yani burada doların hegemonyası sarsılıyor. Amerika'nın tüm düğmelere aynı anda basmasının sebebi zaten buydu. 185 ülkeye 2 Nisan'da Amerika'nın özgürlük günü diye ilan ettiği günde 185 ülkeye vergi getirmesinin aslındaki hedefi oradaki Çin'di. Üretim gücünü kaybetmesi ve teknolojik üstünlüğünü kaybediyor olmasıydı ve bu sistem, bu karışıklık bitmeyecek. Bakın Venezuela'ya şu anda ablukaya almış durumda. Buradaki gerilim devam edecek. Rusya Ukrayna savaşı bir an önce bitsin istiyor. Çünkü kendisi sanayi devrimi oluşturmak istiyor. Bunu da zayıf dolarla yapacak.

Yani önümüzdeki günlerde ne olacak? Amerika Merkez Bankası Fed yıl 3 faiz indirdi. %3,5'la %3.75 arasına çekti. Önümüzdeki dönemde ne olacak? Yine faiz indirimi devam edecek. Çünkü Trump bunu istiyor. Jerome Powell'a aylardır niye söylüyor? Faiz indir, faiz indir ya 0.25 nedir, 1 puan indirmen lazım, 2 puan indirmen lazım diyor. Çünkü Trump da biliyor. 38 trilyon dolarlık borcu çevirmesi mümkün değil bu faizlerle. Faiz maliyetini düşürmek istiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ GİBİ YÜKSELEN BAŞKA METALLER VAR MI?

Gümüş özellikle sanayide çok kullanıldığı için iletkenliği en üst seviyede olduğu için ve 1 Ocak itibarıyla Çin burada ihracata sınırlama getirecek. Bakın kaynak savaşlarından bahsetmiştik. 1 Ocak itibarıyla bu gelecek. Amerika ne yaptı? Gümüşü stratejik maden ilan etti. Şimdi çok fazla bilmiyoruz ama platin de aslında kimya sektöründe, sağlık sektöründe ve otomotiv sektöründe çok sık kullanılıyor. Hatta altından daha nadir nikel kaplamada kullanılıyor. Paladyum var. Şimdi bu madenler açıkçası arzı sınırlı. Yani altın mesela altından örnek verelim 216 bin tondu hatırladığım kadarıyla 216 bin ton altın rezervi şu ana kadar çıkartılmış. Keşfedilen rezerv 60 bin ton. Yani biz yılda tüm dünyada 3.500 ton altın üretiliyor. 10-15 yıl sonra altın rezervi eğer yenisi keşfedilmezse kaybolacak. Hakeza yine gümüş de öyle. Gümüşün rezervi de sınırlı. Son 5 yıldır sanayi tüketimi, sanayi talebi arttığı için gümüş arzında açık var. Biz bunu bilmiyorduk. Neden? Şu ana kadar bilmiyorduk. Farkında değildik. Aslında farkındaydık. Ancak ne yapıyorlardı? Batı gümüşün Amerika ya da işte İngiltere metal borsası kontratlarla yani bir fiziki gümüş karşılığında 300 tane sertifika var dolaşıyor piyasada. Bunları satarak suni olarak fiyat baskılanıyordu. Ne zaman fiziki talep arttı, işte o noktada fırladı. Paladyum dediğimiz gibi otomotiv sektöründe çok yaygın kullanılıyor. Tıbbi malzeme üretiminde kullanılıyor. Üretimleri bunların çok sınırlı ve ülkeler artık bu metalleri stratejik metal haline dönüştürdü. Dolayısıyla son dönemde özellikle son bir ayda hızlı bir ralli yaşadı.

Bunun yatırımı şu şekilde yapılabiliyor; hemen hemen tüm bankalar ilk 10 büyük banka diyelim, mobil bankacılığa girdiğiniz zaman platin hesabı, vadesiz platin hesabı açabiliyorsunuz. Vadesiz paladyum hesabı açılmıyor diye biliyorum ama bazıları ama bunlara fonlar üzerinden de yatırım yapılabiliyor. Platini gümüşü altını vadesiz hesap açarak yatırım yapabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem yatırım fonları var. Kıymetli metaller adı altında kıymetli metaller, yatırım fonu olarak geçiyor. Bunların içerisinde belli oranda altın, belli oranda gümüş, belli oranda platin, bakır, çinko, paladyum gibi farklı bir sepet oluşturuluyor ve hepsine aslında en mantıklısı da hani yatırım tavsiyesi değildir ama bir sepet olarak düşünüldüğü zaman kumbara mantığıyla bugün siz 1 gram altını 6300 verip alamazsınız ama 100 liraya bir fon alabilirsiniz. Burada kumbara mantığıyla yatırım yapmak mümkün oluyor"

28 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.531 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.250 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.219 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 20.439 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 42.530 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 42.354 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 102.670 TL seviyesinde.