Hürmüz Boğazı’ndaki kriz altını vurdu: Kritik seviyenin altında!

Ons altın küresel ölçekte geriledi. Gram altın ise 6 bin 600 TL’nin altına inerek kritik eşik olarak izlenen seviyeyi aşağı yönlü kırdı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
ABD-İran gerilimi, yüksek seyreden petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ‘şahin’ mesajları altın piyasasında sert düşüşe neden oldu. Gram altın Kapalıçarşı’da 6 bin 600 TL seviyesinin altına geriledi.

ABD İLE İRAN ARASINDA GERİLİM ARTTI

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran ordusunun uyarılarını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir geminin füzelerle hedef alındığını duyurdu. Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili ise söz konusu iddiayı yalanladı. Bölgedeki bu gelişmeler, piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda ons altın yüzde 1,3 değer kaybederek 4 bin 555 doların altına geriledi ve seansın en düşük seviyelerini test etti. Bu düşüş, iç piyasada da gram altın fiyatlarına yansıdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın, 6 bin 600 TL seviyesinin altını görerek yatırımcıların yakından takip ettiği kritik eşiğin altına indi. Şu sıralar ise gram altın 6 bin 643 TL seviyesinde bulunuyor.

FED’İN ŞAHİN MESAJLARI ALTINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen verdiği ‘şahin’ mesajlar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed içinde faiz indirimine karşı çıkan görüşlerin güç kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi sınırlıyor.
PETROL FİYATLARI VE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesi ve ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.644,03
6.644,95
% -0.87
15:54
Ons Altın / TL
206.589,13
206.657,83
% -0.89
16:09
Ons Altın / USD
4.570,91
4.571,56
% -0.93
16:09
Çeyrek Altın
10.630,45
10.864,49
% -0.87
15:54
Yarım Altın
21.194,47
21.728,99
% -0.87
15:54
Ziynet Altın
42.523,12
43.326,40
% -0.87
15:54
Cumhuriyet Altını
43.903,00
44.573,00
% -0.89
15:37
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

