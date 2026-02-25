FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

İnternetten altın alışverişlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı!

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı Ocak 2026’da internetten altın satışları da 4,7 milyar TL’ye dayandı. Böylece aylık bazda tüm zamanların rekor online altın alışverişi gerçekleşmiş oldu. İnternetten altın alışverişinin sağladığı avantajlar olduğu gibi, risklere karşı da yatırımcılar uyarılıyor.

İnternetten altın alışverişlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı!
Cansu Çamcı

Merkez Bankası tarafından ilk defa açıklanan anket sonuçları, hane halkının %55’i gibi büyük bir çoğunluğunun altın yatırımını tercih ettiğini ortaya koyarken; internette gerçekleşen altın satışları da rekor kırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ocak 2026’da internetten kartla 4 milyar 696 milyon liralık altın alışverişi gerçekleşti. Bu rakam 2025’te aylık ortalama 2 miyara 951 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Böylece geçen ay, online altın alışverişinde tüm zamanların aylık rekor hacmine de ulaşıldı.

ONLİNE SATIŞLAR UÇUŞA GEÇTİ

Verilere göre 2023 yılında aylık ortalama 399 milyon TL olan internetten altın satış hacmi, 2026’nın ocak ayında 4,7 milyar TL'ye dayandı. Böylece 3 yıl gibi kısa bir sürede online kanallardan yapılan ortalama aylık altın alışverişi yaklaşık 12 kat arttı.

Bu arada en yakın dönem olan 2025 ile kıyas yapıldığında, aylık ortalama alışveriş tutarının %59 yükselmesi de dikkat çekti.

İnternetten altın alışverişlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı! 1

SEPET AĞIRLAŞIYOR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dikkat çeken bir gelişme de sepet büyüklüğünde yaşanıyor. 2023’te ortalama online bir adet altın alışverişi 5 bin TL iken, 2026’nın ilk ayında bu ortalama 36 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu gelişme, yatırımcıların sadece küçük tutarlar için değil orta düzeyde birikimler için de altında toplarken online alışverişi tercih ettiğini gösterdi.

İŞLEM SAYISI DA ARTIYOR

2023’te aylık 79 bin adet olarak gerçekleşen online altın alışverişi işlem sayısı, 2026’nın ilk ayında 130 bin adede kadar yükseldi. Bu yıl ocak ayında, geçen yıl ortalamasına göre işlem sayısının ise 14 bin adet arttığı görüldü. 2025’te işlem sayısı 116 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Hem işlem sayısı hem de sepet büyüklüğünün artması, kartla tek seferde gerçekleşen altın miktarının arttığına işaret etti.

İnternetten altın alışverişlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı! 2

NEDEN ONLINE ALIŞVERİŞ?

-Online altın alışverişi, güvenli üreticilerin internet sitelerinden yapılması halinde gramı düşük ya da sahte altın riski minimize oluyor hatta ortadan kalkabiliyor.

-Bir yatırımcı, fiziki ortamda kuyumcuların mesai saatlerine bağlı kalırken, online kanallarda, piyasa hareketlerine 7/24 anında tepki gösterme imkanına sahip oluyor.

-Kartla yapılan “ziynet” alışverişlerinde karta taksit seçeneği de alım gücünü artırıyor ve dijital kanallar bu yönüyle de avantaj sunabiliyor.

-Birçok online satış sitesinin fiyatları kıyaslanabiliyor. Ve en uygun seçenek daha kolay bulunabiliyor.

Online altın alışverişinin avantajları

Avantaj Açıklama
7/24 İşlem Piyasa hareketlerine anında tepki
Fiyat Karşılaştırma Farklı siteler arasında kıyas imkanı
Taksit Seçeneği Kartla ziynet alışverişinde avantaj
Güvenli Siteler Sahte/eksik gram riskinin minimize edilme

İnternetten altın alışverişlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı! 3

DEZAVANTAJ VE RİSKLER NE?

-İnternetten altın alışverişinde güvenlik ve dolandırıcılık, ilk akla gelen risk olarak öne çıkıyor. En büyük tehdit ise “oltalama” yöntemi… Bilinen ve güvenilir kuyumculuk markalarının web siteleri kopyalanarak kart bilgileri çalınabiliyor, sahte altın riski artıyor ya da alındığı zannedilen altın, kişilere ulaşmıyor.

-Piyasa fiyatının çok altında fiyat veren sitelere karşı da dikkat edilmesi gerekiyor.

  • Sipariş edilen gramajdan daha düşük veya ayarı farklı bir ürün gönderilmesi riski de göz ardı edilmemeli.

-Bankalar veya e-ticaret sitelerinde altın fiyatının daha yüksek olduğu ise bilinen bir gerçektir. Özellikle mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde spot piyasa ile makas daha fazla açılabiliyor.

-“Takı” formatında alınan ziynet altınlarında daha yüksek işçilik maliyeti de dikkat alınmalı…

-Online altın alışverişinin dezavantajları ve riskleri

İnternetten altın alışverişlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı! 4

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'li bankadan Türk hisseleri için 'Düzeltme riski artıyor' uyarısıABD'li bankadan Türk hisseleri için 'Düzeltme riski artıyor' uyarısı
Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi, mobilyaya büyük zam geliyorEvlenecek herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi, mobilyaya büyük zam geliyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.308,31
7.309,13
% 0.4
17:27
Ons Altın / TL
226.680,06
226.772,09
% 0.14
17:42
Ons Altın / USD
5.167,51
5.168,10
% 0.07
17:42
Çeyrek Altın
11.693,30
11.950,43
% 0.4
17:27
Yarım Altın
23.313,52
23.900,86
% 0.4
17:27
Ziynet Altın
46.773,20
47.655,53
% 0.4
17:27
Cumhuriyet Altını
49.118,00
49.863,00
% -0.12
16:35
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.