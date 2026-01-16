FİNANS

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Değerli metaller jeopolitik gerilim nedeniyle dalgalı günler geçiriyor. Kıymetli metallerde yaşanan bu seyir nedeniyle yatırımcılar ne yapacaklarına karar verme noktasında zorlanıyor. Fiziki altın tarafında yükseliş varken Altın Sertifikası'nda gerilemenin olması dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kıymetli madenler için önemi açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'
Ezgi Sivritepe

Küresel ve yurt içi piyasaları yakından takip ediliyor. Jeopolitik gerilimlerden etkilenen fiziki altın yükselişe geçerek yatırımcısına kazanç getirmeye devam ediyor. Altın sertifikası ise düşüşü ile dikkat çekiyor. Piyasadaki dalgalı seyiri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 1

Memiş, Altın S1 ile fiziki altın arasındaki uçurum anormal olduğunu aylar öncesi söylediğini hatırlattı. Memiş, Altın S1 yatırımı yapanların 'daha çok çıkacak' algısı ile çıkış yapmadığını belirtip şu cümleleri kullandı:

"Piyasalarda anormal bir fiyatlama vardı. Ben de geçen ay videolarımda açıkça şunu söyledim: S1 tarafında çıkış yapıp aynı parayla serbest piyasadan gram altın aldığınızda bu yüzde 100’lük farkı cebinize koymuş oluyorsunuz ve altını fizik olarak almış oluyorsunuz. Şu anda bu farklar iyice kapanmış durumda. Yüzde 100’dü, yüzde 85’e, yüzde 65’e, yüzde 24’e kadar geriledi. Bu fark tamamen kapanmadan buradaki değer artışlarından bahsedemeyiz"

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 2

"NORMALLEŞİYOR"

Altın genel itibarıyla yüksek fiyatlamalardan geçtiği için buradaki taban fiyatların tekrar geri gelme ihtimali ya da normalleşme sürecinin söz konusu olduğuna değinen Memiş, "Ben buna düşüş demiyorum. Düşüş başka bir şeydir, normalleşme başka bir şeydir. Eğer serbest piyasanın altında daha ucuz rakamlar görseydik bu düşüş olurdu. Ama serbest piyasa ile entegre bir fiyatlama varsa bu normalleşmedir. Yani S1 tarafı şu anda değer kaybetmiyor, normalleşiyor. Anormal bir süreç vardı, şimdi normalleşen bir sürece evriliyor" diyerek süreci özetledi.

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 3

ELİNDE GRAM ALTIN OLANLAR DİKKAT

Gram Altın bazında değerlendirmede bulunan uzman isim, "Gram altın TL fiyatı ons altından olumsuz etkilendi ve 6480 lira seviyesinde. Kısa vadede 6500 lira destek olarak takip ediliyor" dedi.

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 4

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ 50 TL

Memiş, "Döviz kurları stabil. Dolar 43 lira 20 kuruş seviyesinde. Yıl sonuna kadar 50 lira beklentimiz devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1,16 seviyesinin altına sarktı. Artık kademeli alım seviyeleri başladı. 1,1620 güçlü bir destekti, kırıldı. Şimdi 1,1580 ve devamında 1,1520 seviyeleri destek olarak takip edilecek. 1,16 altındaki rakamlar kademeli alım fırsatı olarak görülebilir" dedi.

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 5

"ENKAZ GÖRECEĞİZ"

Gümüş tarafında ciddi uyarıları hatırlatan Memiş, "Son bir aydır manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması var. Yatırımcıların canını yakabilecek bir süreç yaşanıyor. Lütfen gümüşten uzak durun uyarılarımı her videoda yapıyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir. Şu anda ons gümüş 88 dolar seviyesinde. Dün 94 dolara kadar yükselip sert satış yedi. 80 dolar aşağı kırıldıkça ciddi bir enkaz göreceğiz ve birçok kişi mağdur olacak" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 6

"2026'NIN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLMAYACAK"

"Gram gümüş 123 lira seviyesinde. 130 liraya kadar yükselmişti. Sert geri çekilme var ve devamı da gelecek. Umarım maliyet yapılmamıştır çünkü ciddi mağduriyetler yaşanabilir. Bu yıl gümüşün yılı değil" diyen Memiş, 2026 yılının gümüş şampiyonluğu yılı olmayacağını belirtti.

PETROL VE KRİPTO

Memiş, ayrıca "Brent petrol 63,5 dolar seviyesinde. Düşüş beklentim devam ediyor, yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bitcoin 96.960 dolar seviyesinde. 100.000 dolar direnci izleniyor. Bitcoin’in asıl yükselişinin 2026’nın ikinci yarısında olacağını düşünüyorum ve bu nedenle altın ve gümüşe kıyasla daha çok önemsiyorum" dedi.

İslam Memiş 2026 nın kaybedeceklerini açıkladı Enkaz göreceğiz 7

KAYBEDECEK OLANLARI AÇIKLADI

2026 yılı için çarpıcı bir ifade kullanan Memiş,"Daha önce de söyledim: Bu yıl kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılıdır. Uzun vadeli düşünen, portföyünü çeşitlendiren, tek enstrümana girmeyen, kaldıraç kullanmayan herkes ayakta kalacak. Birikimleriyle kumar oynayanlar ise maalesef kaybedecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Gümüş ons altın İslam Memiş
