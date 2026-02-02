FİNANS

İslam Memiş 'altın kural' diyerek açıkladı: 'Bu yatırımcı için problem yok'

Altın fiyatlarında son durum... Rekor seviyeleri gören altın düşüşe geçmişti. Yeni haftada altın düşüşünü sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıda da büyük merak uyandırıyor. Bu nedenle uzmanların yorum ve değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumları geldi. İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İslam Memiş 'altın kural' diyerek açıkladı: 'Bu yatırımcı için problem yok'
Hande Dağ

Altın geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükseliş ve rekorların ardından sert düşüşe geçmişti. Yeni haftada da altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Özellikle altın yatırımcısı altın piyasasına dair yorum ve değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten de finansal piyasalara ve yatırımcılara dair çarpıcı uyarılar geldi.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 1

"ÇÖKÜŞ DEVAM EDİYOR"

Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Yine çöküş devam ediyor altın ve gümüş fiyatlarında. Ons altın uluslararası piyasalarda 5600 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 4464 dolar seviyesinde. Gümüşün ons fiyatı 122 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda 73 dolar seviyesinde. %11 civarında yine değer kayıplarının devam ettiğini gözlemliyoruz.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 2

"HER AY BİR HİKAYE GÖRECEĞİZ"

Bu yıl bu hareketleri çok göreceğiz. Her ay bir hikaye göreceğiz. Ocak ayında zirveleri görüyorduk. Şubat ayının ilk işlem günü. Şu anda da çöküşleri izliyoruz. Bu hikaye böyle devam edecek. Yani bu yıl finansal piyasalarda kimse para kazanmayı hayal etmesin. 2026 yılı varlıklara sahip çıkma yılı. Bu hafta yine küresel ekonomilerde veri ajandamızda yoğun bir hafta. Şubat ayının ilk haftası. Yarın enflasyon verisi açıklanacak. Bir tık yüksek gelmesini bekliyorum.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 3

Diğer yandan Amerika'da cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bunlar önemli gelişmelerdir. Şu anda fiziki varlıkları olanlarda problem yok. Yani bugün düşer, yarın çıkar onlarda problem yok. Bu operasyonlar ETF'lerde yapılıyor. Şu an ekranlarda izlediğimiz bu çöküşler altın ve gümüş tarafında yaşanan çöküşler ETF'lerde yani kaldıraçlı işlem yapanları bildiğin şu anda iflas ettiriyorlar. Yani izlediğimiz bu.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 4

Son bir aydır biliyorsunuz biz sürekli insanları uyarırken yapmayın etmeyin dedikçe evini satan, arabasını satan, yatırım yapan birçok insan vardı. Onların da psikolojik anlamda buhran olduğu bir dönemdeyiz şu anda.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 5

"2026 YILINA İLİŞKİN UYARILARIM DEVAM EDİYOR"

Her ay böyle zirveler... Bakın bu dipler bittikten sonra yükselişleri konuşacağız. Bahanesi ne olacak? İran olacak. Bahanesi ne olacak? Fed başkanı olacak. Bahanesi ne olacak? Trump'ın açıklamaları. Bahane çok piyasada, bitmez. Önemli olan ETF'lerdeki soyguna bakmak lazım. O yüzden bu sene altın ve gümüş fiyatlarında, gümüş yatırımcısına aynı kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bildiğiniz silkeleyecekler. Yani bu yıl çok önemli bir yıl. Ben 2025 yılının Kasım ayından itibaren bu aya ilişkin yani 2026 yılına ilişkin uyarılarım devam ediyor.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 6

"BİRİKİMLERİNİ ÇEŞİTLENDİRSİN"

Sepet yapmak gene önemli bu yıl. Bütün yatırımcılarımızın yine finansal okuryazarlığında böyle nefsi iradenin önüne geçmesin. Varlıklarını uzun vadeli yapsın. Birikimlerini çeşitlendirsin. Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomidir.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 7

"ONLAR DA REHAVETE KAPILMASIN"

Şunu da ben özellikle belirtmek istiyorum. İşte bugünlerde bu işi bitirmek lazım. İşte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar. Onlar da rehavete kapılmasın. Elinde mal olup da o böyle zirveleri görenler nasıl bir özgüven içindeydi? Bu düşüşleri görünce de daha çok düşecek diye özgüven içinde olmamak lazım. Yani bu işler sallama işi. Bu işler, sağlıklı bir piyasa yok karşımızda. Teknik olarak yine okunamıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Asla. Bu tamamen bir spekülasyonun parçasıdır. Buna bir sürü kılıf bulabilirsiniz. Bir sürü bahane bulabilirsiniz. Bunların hepsi hikaye. Sonuca bak. Herkesin elinden mal alıyorlar mı? Alıyorlar. Ucuza pozisyon kapatıyorlar mı? Kapatıyorlar. O yüzden bu manipülasyon piyasası yıl boyunca devam edecek. Her ay farklı bir hikaye göreceğiz. Her ay farklı bir bahane göreceğiz.

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 8

"FİNANSAL PİYASALARDA ALTIN KURAL ŞU" DİYEREK AÇIKLADI

Şimdi düşüşleri görünce psikolojik anlamda travma geçirenler var. Hiçbir enstrüman dibe kadar çökmez. Hiçbir zaman sürekli düşüşler olmaz. Aynı Ocak ayında yükselişler sonsuza kadar devam etmediği gibi. Eğer kaldıraçlı işlem yapmamışlarsa panik yapmaya gerek yok. Bunlar geçici düşüşler. Finansal piyasalarda altın kural şu: Bir ürün düştüğü zaman alabilecek kadar nakdin olacak, yükseldiği zaman satabilecek kadar malın olacak. Bunu benimseyen yatırımcı için problem yok"

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 9

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

İslam Memiş altın kural diyerek açıkladı: Bu yatırımcı için problem yok 10

2 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 12.38 itibarıyla 4.698 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.23 itibarıyla 6.492 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.23 itibarıyla 10.616 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.24 itibarıyla 21.256 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.39 itibarıyla 47.193 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 12.39 itibarıyla 115.072 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.601,72
6.604,45
% -2.72
13:14
Ons Altın / TL
203.243,03
203.394,36
% -3.56
13:29
Ons Altın / USD
4.676,60
4.678,67
% -3.65
13:29
Çeyrek Altın
10.562,76
10.798,27
% -2.72
13:14
Yarım Altın
21.059,49
21.596,54
% -2.72
13:14
Ziynet Altın
42.256,83
43.060,73
% -2.72
13:14
Cumhuriyet Altını
45.516,00
46.204,00
% -5.65
12:19
Canlı Skor
