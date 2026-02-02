FİNANS

Altında düşüş sürüyor! Yeni haftaya da düşüşle başladı, gözler tabelada

Altın fiyatları son durum! Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran ancak hafta sonuna düşüşle giren altında yeni haftada da düşüş yaşanıyor. Ons altın ve gram altın haftaya kayıpla başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Geçtiğimiz hafta gelen rekorların ardından altında düşüş devam ediyor. Yeni haftaya da altın fiyatları düşüşle başladı. Önceki hafta 5598 dolar ile rekor kıran ons altında yeni haftada kayıp yaşandı. Altınla birlikte gümüşteki fiyat hareketleri de merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4884 dolar, en düşük 4584 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.22 itibarıyla 4685 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6833 TL, en düşük 6417 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.07 itibarıyla 6483 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarındaki geçen hafta yaşanan sert yükseliş ve rekorlarda küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler etkili olurken altının rekordan düşüşe geçmesinde ABD'de Fed ve kapanma endişelerinin azalması, jeopolitik gerilimlere dair umutların etkili olabileceği konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump, şahin duruşuyla bilinen Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstereceğini açıklamamıştı. Bu gelişme sonrası, dolar endeksinin düşüş bölgesinde kalmayı sürdürse de kayıplarını azaltarak dipten toparlanması, değerli metaller başta olmak emtia piyasalarında satış baskısı oluşturmuştu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Altınla beraber gümüş fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Ons gümüş saat 07.48 itibarıyla 79,70 dolar seviyesinde seyrediyor. Gün içinde en yüksek 87.93 dolar, en düşük 75.07 dolar seviyesi görüldü.

Gram gümüş ise saat 07.48 itibarıyla 111,47 TL seviyesinde seyrediyor. Gram gümüş gün içinde en yüksek 123.20 TL, en düşük 105.11 TL seviyesi görüldü.

Gümüşteki bu düşüş, perşembe günü gelen 121.65 dolarlık rekorun ardından yaşandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

2 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 4685 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.07 itibarıyla 6483 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.09 itibarıyla 10.639 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 21.274 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 47.452 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 115.704 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.447,44
6.451,72
% -4.97
08:37
Ons Altın / TL
196.825,28
197.050,40
% -6.59
08:52
Ons Altın / USD
4.525,26
4.529,28
% -6.74
08:52
Çeyrek Altın
10.315,91
10.548,57
% -4.97
08:37
Yarım Altın
20.567,35
21.097,14
% -4.97
08:37
Ziynet Altın
41.263,64
42.065,24
% -4.97
08:37
Cumhuriyet Altını
48.243,00
48.972,00
% -2.22
13:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
