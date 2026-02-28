Kapalıçarşı'da Altın Rüzgarı: Savaş Endişesiyle Rekor Seviyeler Görüldü!

Jeopolitik Gerilimler Altını Güvenli Liman Yaptı, Gram Altın 8000 TL'yi Aştı

Küresel piyasalar, artan jeopolitik risklerle çalkalanırken, altın yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır çatışmalarının açık savaşa dönüşmesi ve İran ile İsrail arasında tırmanan gerginlik, yatırımcıları tedirgin etti. Bu durum, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Kapalıçarşı'da gram altın güne hızlı bir yükselişle başladı ve 8000 TL seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını da bu yükselişten nasibini aldı.

Pakistan Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'a karşı açık savaş ilanı, bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırdı. İki ülke arasındaki Durand Hattı boyunca yaşanan çatışmalar, uluslararası toplumda endişe yaratırken, yatırımcılar da güvenli liman arayışına girdi. Altın, bu belirsizlik ortamında en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri oldu. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin sadece jeopolitik risklerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Enflasyon endişeleri, merkez bankalarının para politikaları ve küresel ekonomik büyüme beklentilerindeki belirsizlik de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik, doların değerini etkileyerek altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Kapalıçarşı esnafı, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin talebi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın talebinin artması beklenirken, yüksek fiyatlar nedeniyle alım gücünün düştüğü ifade ediliyor. Yatırımcılar ise, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği beklentisiyle ellerindeki altınları satmak yerine beklemeyi tercih ediyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Jeopolitik risklerin azalması veya FED'in faiz politikalarında değişiklik yapması durumunda altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleranslarını dikkate alarak ve uzman görüşlerine başvurarak hareket etmeleri öneriliyor. Gümüş fiyatları da altınla paralel bir seyir izleyerek yükseliş gösterdi. Gümüşün hem sanayi hem de yatırım aracı olarak kullanılması, fiyatlarındaki artışı destekliyor. Özellikle yeşil enerji teknolojilerindeki gelişmeler, gümüş talebini artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları, küresel jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olması ve risklerini yönetmesi gerektiğini vurguluyor. Altın, belirsizlik ortamında güvenli liman olma özelliğini korurken, gelecekteki fiyat hareketleri yakından takip edilmeli.