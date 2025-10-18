Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı 'Sonu gelebilir'

Piyasalarda fırtına etkisi oluşturan gram altın 5 bin 900 TL'yi gördü. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, jeopolitik riskler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları altının rekor kırmasına neden oluyor. Özellikle bu hafta art arda kırdığı rekorlar ile gündemden düşmeyen altının akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

ALTIN NE KADAR?

Gram altın 5 bin 900 TL'yi görüp yeni bir rekora imz attıktan sonra şu sıralar 5 bin 727 TL olarak görülüyor. Ons altın ise 4 bin 308 doları gördükten sonra 4 bin 251 dolar seyrinde ilerliyor. Çeyrek altın ise Kapalı Çarşı'da ilk kez 10 bin TL'yi görerek rekor kırmıştı. 18 Ekim sabahına ise çeyek altın Kapalı Çarşı'da 10 bin TL'nin üstünde satılırken serbest piyasada 9 bin 364 TL olarak görülüyor.

Ons altın Eylül ayından beri yüzde 13 yükseldi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki yükselişin devam edebileceğini, 4.500 dolar seviyesinin ‘çok uzak olmadığını’ ifade etti.

UZMANLAR İKİYE AYRILDI

Analistler kesin bir yükselişin sonu geldiğini ifade ederken; diğer kesim ‘altın rallisinin devam edeceğini’ düşünüyor. Bazı ekonomistler altının kısa vadede kar realizasyonu görebileceğini belirtiyor. Özellikle Fed’in yıl sonuna doğru faiz indirimini ertelemesi ya da dolardaki güçlenme sinyallerinin altında geri çekilmeyi oluşturabileceğini belirtiyorlar.



İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir” dedi.

GRAM ALTIN BULAMIYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, birçok kuyumcuda gram altın bulunamaz bir hale geldi. Uzmanlar özellikle gram altındaki ürün bulma sorununu şöyle özetliyor: İstanbul Altın Rafinerisine yapılan operasyon sonrası üretim süreci sekteye uğradı. Özellikle gram altına olan talep çok fazla ve hâlihazırdaki üretim talebe cevap veremiyor. Bazı kuyumcular ise bilezik ve takı gibi ürünler dışında, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet gibi ürünlerin satışını yapmaya yanaşmıyor.

ALTIN KUYRUKLARI OLUŞTU

Altın fiyatları tüm dünyada hızla yükselirken birçok ülkede ise altın kuyrukları oluşmya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da bazı kuyumcularda kuyruklar uzarken, kimi dükkânlarda satışlar geçici olarak durduruldu.

Başta Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde olmak üzere dünyanın birçok metropolündeki altın satış merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

ALTIN ALAN KAZANDI

Yılbaşından bu yana alımlara devam eden merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolar kâr elde etti. ABD’nin ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) ilk 10’a girdi. TCMB, son yıllarda rezerv çeşitliliğini artırmak amacıyla altın varlıklarını önemli ölçüde yükseltmişti. Ons altının 4 bin 380 dolara kadar yükselmesiyle, TCMB’nin elindeki yaklaşık 617 tonluk altın rezervinin değeri 84 milyar doları aştı. Bu durum, Türkiye’nin döviz rezervlerini desteklerken, dış finansman dengesi açısından da önemli bir tampon görevi gördü.