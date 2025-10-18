FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı 'Sonu gelebilir'

Altın fiyatları jeopolitik riskler, ABD ile Çin arasında yükselen ticaret savaşları, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesine neden oluyor. Art arda kırdığı rekor ile son olarak 5 bin 900 TL'yi gram altın şu sıralar 5 bin 700 TL olarak görülüyor. 18 Ekim 2025'te gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ne?

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı 'Sonu gelebilir'
Ezgi Sivritepe

Piyasalarda fırtına etkisi oluşturan gram altın 5 bin 900 TL'yi gördü. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, jeopolitik riskler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları altının rekor kırmasına neden oluyor. Özellikle bu hafta art arda kırdığı rekorlar ile gündemden düşmeyen altının akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 1

ALTIN NE KADAR?

Gram altın 5 bin 900 TL'yi görüp yeni bir rekora imz attıktan sonra şu sıralar 5 bin 727 TL olarak görülüyor. Ons altın ise 4 bin 308 doları gördükten sonra 4 bin 251 dolar seyrinde ilerliyor. Çeyrek altın ise Kapalı Çarşı'da ilk kez 10 bin TL'yi görerek rekor kırmıştı. 18 Ekim sabahına ise çeyek altın Kapalı Çarşı'da 10 bin TL'nin üstünde satılırken serbest piyasada 9 bin 364 TL olarak görülüyor.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 2

Ons altın Eylül ayından beri yüzde 13 yükseldi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki yükselişin devam edebileceğini, 4.500 dolar seviyesinin ‘çok uzak olmadığını’ ifade etti.

UZMANLAR İKİYE AYRILDI

Analistler kesin bir yükselişin sonu geldiğini ifade ederken; diğer kesim ‘altın rallisinin devam edeceğini’ düşünüyor. Bazı ekonomistler altının kısa vadede kar realizasyonu görebileceğini belirtiyor. Özellikle Fed’in yıl sonuna doğru faiz indirimini ertelemesi ya da dolardaki güçlenme sinyallerinin altında geri çekilmeyi oluşturabileceğini belirtiyorlar.
Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 3

İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir” dedi.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 4

GRAM ALTIN BULAMIYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, birçok kuyumcuda gram altın bulunamaz bir hale geldi. Uzmanlar özellikle gram altındaki ürün bulma sorununu şöyle özetliyor: İstanbul Altın Rafinerisine yapılan operasyon sonrası üretim süreci sekteye uğradı. Özellikle gram altına olan talep çok fazla ve hâlihazırdaki üretim talebe cevap veremiyor. Bazı kuyumcular ise bilezik ve takı gibi ürünler dışında, çeyrek, tam, yarım ve cumhuriyet gibi ürünlerin satışını yapmaya yanaşmıyor.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 5

ALTIN KUYRUKLARI OLUŞTU

Altın fiyatları tüm dünyada hızla yükselirken birçok ülkede ise altın kuyrukları oluşmya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da bazı kuyumcularda kuyruklar uzarken, kimi dükkânlarda satışlar geçici olarak durduruldu.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 6

Başta Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde olmak üzere dünyanın birçok metropolündeki altın satış merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 7

ALTIN ALAN KAZANDI

Yılbaşından bu yana alımlara devam eden merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolar kâr elde etti. ABD’nin ilk sırada yer aldığı listede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) ilk 10’a girdi. TCMB, son yıllarda rezerv çeşitliliğini artırmak amacıyla altın varlıklarını önemli ölçüde yükseltmişti. Ons altının 4 bin 380 dolara kadar yükselmesiyle, TCMB’nin elindeki yaklaşık 617 tonluk altın rezervinin değeri 84 milyar doları aştı. Bu durum, Türkiye’nin döviz rezervlerini desteklerken, dış finansman dengesi açısından da önemli bir tampon görevi gördü.

Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu! Satışlar durdu: Uzmanlar ikiye ayrıldı Sonu gelebilir 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu!Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu!
Yeni teklif Meclis'te: Ev sahiplerine en az 7 bin TL ek vergi yoldaYeni teklif Meclis'te: Ev sahiplerine en az 7 bin TL ek vergi yolda

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.726,53
5.727,34
% -1.65
23:59
Ons Altın / TL
177.647,61
178.645,44
% -1.63
23:59
Ons Altın / USD
4.250,52
4.251,12
% -1.79
23:59
Çeyrek Altın
9.162,45
9.364,20
% -1.65
23:59
Yarım Altın
18.267,64
18.728,41
% -1.65
23:59
Ziynet Altın
36.649,80
37.342,26
% -1.65
23:59
Cumhuriyet Altını
41.188,00
41.818,00
% 2.8
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın ata altın kapalı çarşı altın kapalı çarşı altın fiyatları altın son dakika canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.