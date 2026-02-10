FİNANS

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi: Cuma gününe dikkat!

Altın ne kadar? Altın kaç TL? Altın bugün ne kadardan satılıyor? Altın 2026’ya hızlı yükselişi ile dikkat çekerken son iki haftada sert kayıplara sahne oldu. Gümüş için de aynı kayıplar yaşandı. 10 Şubat günü dalgalı bir seyir izleyen altın için yatırımcı yol haritasını oluşturmaya çalışıyor. Ekonomist, Murat Özsoy, altın için önemli bilgiler verdi. İşte 10 Şubat 2026 tarihinde güncel gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın yatırımcıları altın piyasasını yakından takip etmeye devam ediyor. Altını yakından takip eden yatırımcılar piyasanın nabzını tutuyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan ons altın, şu sıralar 5 bin 41 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise 7 bin 71 TL oldu.

GÖZLER ABD’DE AÇIKLANACAK VERİLER

Küresel piyasalarda dikkatler bu hafta ABD verilerine çevrildi. Yarın açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 70 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Cuma günü ise ülkede ocak ayı TÜFE rakamları belli olacak.

FED, para politikasında her iki veriyi de takip ediyor. İstihdamda tahminlerin altında artış ve enflasyonda gerileme halinde “daha gevşek para politikasının” destek bulabileceği ifade ediliyor. Böyle bir tablonun da kıymetli metallere destek olabileceği belirtiliyor.
GÖZLER CUMA'DA

Altın yatırımcısı için ise uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ekonomist Murat Özsoy, TV100’de altın için önemli açıklamalar da bulundu. Özsoy, ABD’de açıklanacak olan verilerin Fed’i faiz kararını etkileyeceğini ifade etti.
Özsoy, istihdam verisi doğrultusunda Cuma günkü enflasyon verisinin aşağı yönlü bir trende geçeceğini ifade ederek, “ABD enflasyonu çerçevesinde piyasalar Fed'in faiz indirme konusunda daha iyi bir beklentiye girecekler. Daha çok mayıs sonrasına ilişkin. Bu da muhtemelen ABD doları üzerinde bir zayıflama etkisi yaratacak. Bunun da altın fiyatlarında karşılığını bulacak tarafta altın fiyatlarının yukarı yönlü bir hareket olmasına ilişkin bir beklenti doğuruyor olacak” dedi.

Enflasyonun yüzde 2,5’un üzerinde gelmesi durumunda altının 5 bin doların altına sarkabileceğini belirten Özsoy, takip edilmesi gereken verinin Cuma günkü enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde mi altında mı olacağına dikkat çekti.

Dünya devi bankaların altın için beklentilerini değiştirmesine de değinen Özsoy, “Bütün yatırım bankaları geçen senenin sonundan bu yana yıl sonuna ilişkin 6 bin dolar ve üzerini değiştirmediler ve aslında biraz uç seviyeler bana sorarsanız”
YATIRIMCIYI ÜÇE AYIRDI!

Altın yatırımcısını üçe ayırdığını kaydeden Özsoy, cümlelerine şu şekilde devam etti:

“Birincisi ben en düşük fiyattan alayım beklentisi içerisinde olanlar. İkincisi nasıl olsa yıl sonuna kadar artacak, ben bugünden alsam yıl sonuna kadar emniyetli olurum diyenler. Üçüncü ise sene başından beri öyle bir çalkantı oldu ki benim yüreğim daha fazla kaldırmayacak bu artış, işleri; yani ben bir şekilde şu altın fiyatları biraz daha yükselsin de bir şekilde buradan çıkayım diyenler.

Bu üç tane yatırımcı profili açısından nasıl davranacağını şöyle bir analiz edebiliriz. Birincisi ben en düşük fiyattan alayım arayışı içerisinde olanlar bir kere ons fiyatının 5.000 doların altına indiği seviyeleri kollayacaklar. 5.000 doların altına indiği vakit bence düşük fiyatlarda alım yapar durumda olabilirler.

İkincisi, zaten en rahat tarafta ben şu günden alayım, sene sonuna doğru nasıl olsa artacak diyenler bu fiyattan alsalar da sene sonunda işte gram altının yükseleceği, ons altın fiyatlarının yükseleceği aslında aşikâr.
Ama en önemli konu benim yüreğim daha fazla artış inişi kaldırmıyor. Ben nereden çıkayım bu altın fiyat? Nerede realize edeyim portföy diyenler. Onlar için de benim çalışmalarıma göre gram altın üzerinden konuşayım. Çünkü bu yatırımcı gram altını takip ediyor daha çok. 8.500 liralık gram altın seviyesi karları realize etmek için uygun görünüyor”

8 bin 500 TL’nin 5 bin 500 dolara tekabül ettiğini ifade eden Özsoy, “Bu seviye bence kar realizasyonu için çok ideal bir seviye. Bugünkü fiyattan bakacak olsak zaten yüze 20 oranında bir getiri demek. Onu da eşliğine bakacak olursak ne mevduatta ne para piyasası fonlarında öyle kolay kolay bulunabilen bir getiri değil. Yıl sonuna kadar bahsetmiyorum. Yalnız tabii burada yıl içerisindeki hareketlerden bahsediyorum”

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA UYARI

Gümüş için de değerlendirmelerde bulunan Özsoy, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Gümüş çok oynak bir emtiaya. Öyle de olmaya devam edecek yılın geri kalanı içerisinde. Burada artık tamamen yatırımcının kendi profiliyle aslına bakarsanız ön plana çıkıyor. Zarar çok büyükse orada bekleyip bir şekilde tekrardan gümüşün o fiyatlara gelmesini bekliyor olacak ki bence o fiyatlara tekrar gelecek. Yılın ikinci yarısı itibarıyla net olarak geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesi haziran sonra o en önemli majör beklenti olarak düşündüğümüzde gümüş fiyatları ve altın fiyatlarının özellikle yılın ikinci yarısında toparlanarak tekrar o seviyelere geleceğini tahmin ediyorum.
Ama ben oraya kadar beklemek istemiyorum diyenler de tabii ki onları realize edip gidip belki para piyasası fonunda ya da belki Borsa İstanbul'da değerlendiriyor olacak.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.083,96
7.084,87
% -0.47
13:09
Ons Altın / TL
220.175,42
220.281,34
% -0.53
13:24
Ons Altın / USD
5.047,07
5.047,65
% -0.62
13:24
Çeyrek Altın
11.334,34
11.583,77
% -0.47
13:09
Yarım Altın
22.597,83
23.167,53
% -0.47
13:09
Ziynet Altın
45.337,34
46.193,37
% -0.47
13:09
Cumhuriyet Altını
48.514,00
49.254,00
% 0.22
12:22
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın altın son dakika canlı
Haber Gönder
