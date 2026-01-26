FİNANS

'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir' Kritik altın ve gümüş yorumu

Ons altın 5111 dolarla rekor tazeledi, ons gümüş 110,1 dolara çıkıp tarihi zirveyi yukarı taşıdı. Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu artışın nedenine değindi. Merkez bankalarının alımının altındaki ilk yükselişi tetiklediğini ama son dönemde bu aktivitenin azaldığını söyledi. Polonya Merkez Bankası'nın altın alımı haberini işaret edip "İhtimalen diğer merkez bankalarının benzer adım atması halinde altının tıpkı gümüş gibi nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir" dedi.

Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ediyor! AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son dönemde değerli metallerdeki sert yükselişler devam ediyor. Geçen yıl üst üste rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden bir kapanmayla karşı karşıya kalabileceğine yönelik endişeler ile Çin'de artan talep de bu fiyat hareketlerinde etkili oldu.

ONS ALTIN 5111 DOLARA ÇIKARAK REKOR KIRDI

Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, bugün itibarıyla 5 bin 111 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının onsu, 31 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı.

GÜMÜŞTE 110 DOLARLA TARİHİ ZİRVE

Gümüşün onsu da yıla 71,08 dolardan başlamasının ardından bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 55 artarak 110,12 dolara yükseldi ve tarihi zirvesini geliştirdi.

ALTIN - GÜMÜŞ RASYOSUNDA HAZİRAN 2011'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın-gümüş rasyosu ise 46,5'e gerileyerek Haziran 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu durum, gümüşteki değerlenmenin altına kıyasla daha yüksek olduğuna işaret ederken, arz endişelerinin de etkisiyle gümüş piyasasında tarihsel olarak aşırı ısınmış bir döneme girildiği yönündeki yorumları güçlendirdi.

"SON HAFTALARDA BU DİNAMİK TERSİNE DÖNDÜ"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altının normal koşullarda piyasanın sürükleyici unsuru olduğuna dikkati çekerek, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerin genellikle altını takip ettiğini söyledi.

Ancak son haftalarda bu dinamiğin tersine döndüğünü belirten Hatipoğlu, gümüşün son dönemde fiyat hareketlerine liderlik ettiğini kaydetti.

Hatipoğlu, ABD ile Avrupa ülkelerinin Grönland meselesi üzerinden karşı karşıya gelmesi, Kanada'nın Çin'le ticaretini sınırlamaya yönelik gündeme gelen yüzde 100 gümrük vergileri ve İsrail-İran gerilimi gibi başlıkların altın ve gümüşü destekleyen başlıca risk unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

"PSİKOLOJİK FAKTÖRLER DE YÜKSELİŞTE ETKİLİ"

Bunların yanı sıra psikolojik faktörlerin de yükselişte etkili olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Çin'de yatırımcıların fiziksel gümüşe olan yüksek talebi nedeniyle durmaksızın artan fiyat karşısında bireylerin kazanç fırsatlarını kaçırmaktan duyduğu yoğun endişeyi ifade eden FOMO da çalışıyor ve yatırımcılar COMEX gümüşte başka hiçbir dinamiğe bakmadan gümüş alıyor."

"(ALTININ ONS FİYATI) 5 BİN 200 DOLAR BÖLGESİ MUHTEMEL BİR KONSOLİDASYON İÇİN MAKUL"

Özgür Hatipoğlu, gümüş fiyatlarındaki yükselişin altını da benzer dinamiklerle desteklediğini belirterek, "Gümüş hareketinin boyutlarını hesaplamak pek kolay değil, ancak altında 2022'den bu yana çalışan bir harmonik yapı bulunuyor. Buna göre 5 bin 200 dolar bölgesi, muhtemel bir konsolidasyon için makul görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

"NEREDE DURACAĞINI ÖNGÖRMEK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR"

Merkez bankalarının alımlarının altındaki ilk yükselişi tetiklediğini, ancak son dönemde bu aktivitenin azaldığını belirten Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Ne var ki yurt dışı kaynaklı haberlere göre Polonya Merkez Bankası yeniden oyuna girerek 150 ton daha altın alımı yapacak. Böylece Polonya Merkez Bankasının kayıtlı altın rezervi 700 tona çıkacak. Polonya, bulunduğu coğrafi konum ve Rusya ile olan gergin ilişkileri nedeniyle farklı bir durum olarak değerlendirilebilir ve kendisini daha güvende hissetmek için bu adımı atıyor olabilir. Bunun yayılmaması da beklenebilir. Ancak ihtimalen diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması halinde altının da tıpkı gümüş gibi nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir."

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

