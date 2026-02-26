Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’

Altında son dakika! Altın yatırımcısı bugün Cenevre’de 3. tur Washington ve Tahran arasındaki müzakereleri takip edecek. Anlaşmazlıkların devamı durumunda ise piyasaların buna duyarlılık göstermesi bekleniyor.



Altın yatırımcısı gram altın, ons altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Serbest piyasada ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatları için tıklayınız...

ALTIN NE KADAR?

Bugünkü işlemlerde de fiyatlarda yukarı görünüm öne çıktı. Ons altın 5 bin 190 dolar seviyesinde, gram altın ise 7 bin 323 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 11 bin 923 TL bandında bulunuyor.

3 İHTİMAL VAR!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global’de altın için konuştu. Memiş, “Dananın kuyruğu kopacak. Yani bugün Amerika-Rusya arasındaki anlaşma, savaş ya da süreyi uzatma gibi üç tane ihtimal var. Bu ihtimal yine bilinmiyor. Dolayısıyla bugün öğleye kadar, nakite ihtiyacı olanlar, olmayanlar tamamen hissiyatıyla hareket edecek. Kesinlikle bir beklenti yok. Ne anlaşma, kesinliği var, ne işte savaş kesinliği var, ne de uzatma kesinliği var. Tamamen belirsiz” dedi.



“SERT DALGALANMA OLACAK”

Bugün piyasalarda sert dalgalanmaların görüleceğini kaydeden Memiş, haber akışına göre piyasanın belirleneceğini söyledi. Memiş, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Savaş haberi gelirse fiyatlar otomatikman yükselecek. Anlaşma haberi gelirse emtia tarafında sert düşüşler göreceğiz. Yine borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Aynı şekilde önümüzdeki 10 gün de piyasa manipüle edilebilir ama sonuç itibarıyla bugün de piyasalar için bir karar günü olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir anlamda sert dalgalanma olacak”

GÖZLER PİYASADA!

Aksiyon alınmaması ve panik yapılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, “Anlaşma haberi gelmesi durumunda, bir düşüş olması haberinde bunu fırsat olarak değerlendirebilir. Jeopolitik gerilimin tekrar tırmanması durumunda varsa nakil ihtiyacı o şekilde görebilir” deyip sözlerini noktaladı.