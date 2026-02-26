FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’

Altın kaç TL? Altın ne kadar? Çeyrek altın, tam altın, gram altında son durum ne? Yatırım sepetlerinin ilk sırasında yer alan altın için gözler bugün Cenevre’de olacak. ABD-İran nükleer müzakerelerinde anlaşmazlıkların devamı halinde piyasaların tepki göstermesi bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu. İşte 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…

Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altında son dakika! Altın yatırımcısı bugün Cenevre’de 3. tur Washington ve Tahran arasındaki müzakereleri takip edecek. Anlaşmazlıkların devamı durumunda ise piyasaların buna duyarlılık göstermesi bekleniyor.
Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’ 1

Altın yatırımcısı gram altın, ons altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Serbest piyasada ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatları için tıklayınız...

Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’ 2

ALTIN NE KADAR?

Bugünkü işlemlerde de fiyatlarda yukarı görünüm öne çıktı. Ons altın 5 bin 190 dolar seviyesinde, gram altın ise 7 bin 323 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 11 bin 923 TL bandında bulunuyor.

Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’ 3

3 İHTİMAL VAR!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global’de altın için konuştu. Memiş, “Dananın kuyruğu kopacak. Yani bugün Amerika-Rusya arasındaki anlaşma, savaş ya da süreyi uzatma gibi üç tane ihtimal var. Bu ihtimal yine bilinmiyor. Dolayısıyla bugün öğleye kadar, nakite ihtiyacı olanlar, olmayanlar tamamen hissiyatıyla hareket edecek. Kesinlikle bir beklenti yok. Ne anlaşma, kesinliği var, ne işte savaş kesinliği var, ne de uzatma kesinliği var. Tamamen belirsiz” dedi.
Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’ 4

“SERT DALGALANMA OLACAK”

Bugün piyasalarda sert dalgalanmaların görüleceğini kaydeden Memiş, haber akışına göre piyasanın belirleneceğini söyledi. Memiş, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:
“Savaş haberi gelirse fiyatlar otomatikman yükselecek. Anlaşma haberi gelirse emtia tarafında sert düşüşler göreceğiz. Yine borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Aynı şekilde önümüzdeki 10 gün de piyasa manipüle edilebilir ama sonuç itibarıyla bugün de piyasalar için bir karar günü olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir anlamda sert dalgalanma olacak”

Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’ 5

GÖZLER PİYASADA!

Aksiyon alınmaması ve panik yapılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, “Anlaşma haberi gelmesi durumunda, bir düşüş olması haberinde bunu fırsat olarak değerlendirebilir. Jeopolitik gerilimin tekrar tırmanması durumunda varsa nakil ihtiyacı o şekilde görebilir” deyip sözlerini noktaladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.316,55
7.317,29
% 0.7
10:45
Ons Altın / TL
227.593,00
227.631,97
% 0.72
11:00
Ons Altın / USD
5.186,25
5.186,89
% 0.67
11:00
Çeyrek Altın
11.706,47
11.963,77
% 0.7
10:45
Yarım Altın
23.339,78
23.927,55
% 0.7
10:45
Ziynet Altın
46.825,89
47.708,75
% 0.7
10:45
Cumhuriyet Altını
49.118,00
49.863,00
% -0.12
16:35

Öğlene kadar vakit verdi! İslam Memiş’ten sert uyarı: ‘Dananın kuyruğu kopacak’ 6

İlginizi Çekebilir

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: 3 gün sonra başlayacak!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: 3 gün sonra başlayacak!

İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı

İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı

 Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul 26 Şubat 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi Borsa İstanbul 26 Şubat 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi
Brent petrolün varili 70,92 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 70,92 dolardan işlem görüyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın son dakika canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.