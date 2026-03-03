'Panik yapan zarar etti' İslam Memiş tek tek anlattı: Altın, dolar, borsa...

İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan gerilim küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayan saldırılar nedeniyle piyasalar alt üst oldu. Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte altın fiyatlarında dalgalanmalar görüldü. Finans Analisti İslam Memiş, altın,dolar, gümüş ve borsanın gidişatını Haber Global'de değerlendirdi.

Sosyal medyada 'altın fırlayacak' diyenlere cevap veren Memiş, şu ifadeleri kullandı;

"Hafta sonu konuşulan altın fiyatları uçacak, gümüş fiyatları uçacak, petrol fiyatları uçacak, borsalar çökecek söylemleri sosyal medyada çoktu, öyle bir şey olmadı. Aksine fiyatlar geriledi ve şu anda da gerilemeye devam ediyor.

Ons altın şu anda uluslararası piyasalarda 5317 dolar seviyesinde yine satıcılı. Gümüş %4,5 %5 civarında satıcılı. Gramı 121 lira. Ons 86 dolar ama dün 96 dolardı. Bu düşüşler hala devam ediyor MTA tarafında. Brend petrolün varil fiyatı 80 dolar sınırında 79.60 dolar seviyesinde %2. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki petrolleri artık geçirmeyeceğiz, 'gemilere vuracağız' açıklamasıyla birlikte haliyle petrol fiyatlarında da güçlü duruş devam eder. Ama bir tık daha yukarı 82 dolar direnci var. Onu da özellikle belirtmek isterim. Uzun vadede ben petrol fiyatlarındaki yükseliş trenlerinin devamını bekliyorum. Kontrol ediliyor baskılanıyor gibi duruyor petrol fiyatları ama yukarıda biraz daha bu iş sürerse 90 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görürsek işte o zaman bütün küresel piyasalarda ve küresel enflasyonlar tarafında ciddi bir imtihandan geçer dünya, merkez bankalarının hesabı şaşar. Merkez Bankaları enflasyon tahmini kur tahmini yukarı yönlü revize edebilir."

"BORSA HIZLI BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİREBİLİR"

Borsa tarafında ciddi satışlar olduğunu söyleyen Memiş, "Borsa tarafında %2.71 civarında satışlar vardı. Dün 13.346 puan seviyesinden günü tamamlamıştık. Aşağıda yine teknik olarak alanlarımız var borsa tarafında. Gelen haber akışlarına göre yine 13.000 puan seviyesinin altına sarkma ihtimalimiz güçlü. Buraları da uzun vadeli yatırımcılar bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Bugünler geçtikten sonra borsa hızlı bir toparlanma sürecine girebilir diye tahmin ediyorum. Döviz tarafı stabil. Dövizde herhangi bir kur atağı falan görmedik. Şu anda da sakin seyir devam ediyor. Euro- dolar paritesi bir 16.66 seviyesine kadar geriledi. Yani Euro'nun değer kaybı daha çok dikkat çekici. Eğer Euro ile işi olan Euro'ya ihtiyacı olan, izleyenlerimiz varsa Euro düştü, değer kaybetti ve iyi bir seviyede şu anda seyrediyor." ifadelerini kullandı.

"ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA UÇUŞ OLMADI"

Bitcoin tarafında çöküş olmadığını söyleyen Memiş, "Bitcoin tarafında da çöküş uyar bekliyorlardı. Yani o beklentiler savaş fiyatlamasında gerçekleşmedi. Değerli metaller tarafında altın ve gümüş fiyatlarında böyle uçuş falan olmadı. Borsalarda çöküş olmadı." ifadelerini kullandı.

"PANİK YAPAN ZARAR ETTİ"

Vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş şu ifaleleri kullandı;

"Bir aydır piyasalar kaskatı bir şekilde jeopolitik gerilimi bekliyordu. Beklenti gerçekleşince de ekstradan bir fiyatlama içine girmedi. Ne zaman gelecek? Benim kişisel öngörüm ne zaman bir anlaşma, görüşme haberi olur, ateşkes haberi olur, bu sefer de yukarı yönlü ataklar görürüz. Yani tam ters bir senaryo görürüz diye ben şahsen bekliyorum. O yüzden bu ateşkes haberi gelene kadar piyasalardaki aşağı yönlü trend devam edebilir veya yatay süreç devam edebilir.

Özellikle dün sabah işte korku ve panikle sabah erken saatlerinde koşa koşa altın alan, döviz alan veya borsadan çıkış yapanlar zarar etti. Tabii sabahın ilk saatlerinde Borsa İstanbul üzerinde -1.900 puan seviyesi sattı malından oldu. 8.120 liraydı gram altın. Panikle alım yapan zarar etti.

Gümüş tarafında işte yine 135-136 lira seviyesi vardı, aldı zarar etti. 96 dolar seviyesi vardı aldı zarar etti. Panik yapanlar dün zarar etti."

