Rekor geldi: 7/24 alınabilir olması cazibesini artırdı!

Altın fiyatlarındaki sert kayıp sonrası kuyumcularda yoğunluk oluşmuş ve altın kıtlığı yaşandığına dair haberler yapılmıştı. Talebin artıyor olması ile internetten altın siparişleri de artmaya başladı.

YENİ REKOR GELDİ

Online altın alışverişinde yaşanan ivmelenme rakamlara da yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan verilere göre; geçen ay internetten kartla 4,9 milyar TL’lik altın alışverişi gerçekleşti. Ocak ayında söz konusu rakam 4,7 milyar TL ve 2025 yılında da aylık ortalama 2,9 milyar TL olmuştu. Böylece internetten alışveriş tutarında şubat ayında yeni rekor görüldü.



İNTERNETTEN ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Öte yandan kuyumcudan fiziki altın almanın güçleşmesiyle birlikte, online satış kanallarından şubat ayında 146 bin adet işlemle farklı bir rekor daha kırıldı. 2025 yılında aylık ortalama 116 bin adet olan internetten satış sayısı, bu yılın ocak ayında 130 bin adede yükselmişti.



SAHTE ALTIN UYARISI

Sektör temsilcileri; internetten altın alışverişinin güvenilir mağazalardan yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Böylece altına talebin arttığı bu gibi dönemlerde sıkılıkla karşılaşılan gramı düşük ya da sahte altın riskine maruz kalmazsınız” uyarısında bulunuyor.

Öte yandan yatırımcıların, fiziki mağaza açılış-kapanış saatlerine bağlı kalmaksızın online platformlardan 7/24 alım yapabilmesi de internetten altın alışverişini cazip kılıyor.

Kartla yapılan “ziynet” altın alışverişlerinde taksit seçeneği de alım gücünü artırarak tüketiciye avantaj sağlıyor.

Online mecralarda siteler arasında fiyatlar da kıyaslanabiliyor ve en uygun seçenekler bulunabiliyor.



BU YÖNTEMLE DOLANDIRILABİLİRSİNİZ

İnternetten altın alışverişinde dolandırıcılık ihtimalinin en önemli risk olarak öne çıktığını belirten kuyumcular, “Güvenilir markaların internet siteleri kopyalanıyor. ‘Oltalama’ denilen bu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olunmalı. Böylece hem kart bilgilerinin çalınması hem de sahte altın gönderilmesi gibi riskler artabilir” diye konuşuyor.

Öte yandan internette satılan “takı” formatındaki ziynet altınlarında daha yüksek işçilik maliyetine de dikkat çekilirken; e-ticaret sitelerinde altın fiyatının bir miktar daha yüksek olduğu da hatırlatılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi