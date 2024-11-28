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Sarı madende hız düşmüyor! 2025 'altın yıl' olacak: Nedenlerini tek tek sıraladı! O tahmin yaşanacak her şeyi anlattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.11.2024 08:23
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Ukrayna-Rusya geriliminin artması ile beraber altın yeniden tırmanışa geçmişti. Yatırımcının gözbebeği altın yine güvenli liman olman devam ederken 2024 yılının sonlarına doğru sarı madende nelerin olacağı merak ediliyor.28 Kasım 2024 tarihinde gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altın için önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı madende hız düşmüyor! 2025 'altın yıl' olacak: Nedenlerini tek tek sıraladı! O tahmin yaşanacak her şeyi anlattı

Merkez Bankalarının altın talebinin artması, jeopolitik gerilimlerinin tırmanması, dünyada merkez bankalarından faiz indirimine dair mesajlar derken altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazanmıştı. Her gün yeni rekor kıran altını ABD'de yapılan başkanlık seçimleri durdurdu. Sandıktan Donald Trump'ın çıkmasıyla altın fiyatları düşmeye başladı. Altın almak için fırsat kollayanlar kuyumculara akın etmişti.

Özellikle Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krizin tırmanması ile altın tekrar fiyatlanmaya başladı. Yükselişe geçen altın yatırımcısının yüzünü bir kez daha güldürdü.

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ABD'li banka 2025 yılı altın tahminini yükseltti! ABD'li banka 2025 yılı altın tahminini yükseltti!

JP MORGAN'DAN 2025 ALTIN TAHMİNİ

ABD'li yatırım bankası JP Morgan'da 2025 yılındaki altın beklentisini yukarı yönlü değiştirdi. Dev banka, "Altın için yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Fiyatın gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz" sözlerini kullanmıştı.

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JEOPOLİTİK GERİLİMLER ZAYIFLADI

CNNTÜRK'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altının jeopolitik gerilimlerden beslendiğinin altını çizerek, jeopolitik gerilimlerin azalmaya başladığını ve Donald Trump'ın seçilmesinin ardından altında fiyat düşüşün nedeni olarak Trump'ın açıklamaları olduğunu belirtti.

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ALTINI NELER FİYATLAYACAK?

2025 yılının altın için kritik olacağını belirten Develi, şu cümleleri kurdu:

"Önümüzdeki yıla baktığımız zaman merkez bankaları faiz indirim sürecini devam ettirecek, bu altını destekleyecektir. JP Morgan'ın altına yönelik önümüzdeki yıla dair beklentisini yükseltmesinin asıl sebebi jeopolitik risklerden ve Trump'ın getirmiş olduğu belirsizliklerden ziyade; dünyanın artık faiz indirim sürecine girmiş olması. Çünkü faiz indirim sürecini konuştuğumuz zaman ve bu süreci içerisine girdiğimiz zaman değerli metallere olan talep artıyor. Dolayısıyla altın ve gümüşte artış söz konusu olabilir"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.932,82
2.933,25
% -0.12
08:51
Ons Altın / TL
91.214,24
91.278,23
% -0.1
09:06
Ons Altın / USD
2.632,21
2.632,56
% -0.18
09:06
Çeyrek Altın
4.692,52
4.795,86
% -0.12
08:51
Yarım Altın
9.355,70
9.591,71
% -0.12
08:51
Ziynet Altın
18.770,06
19.124,76
% -0.12
08:51
Cumhuriyet Altını
20.337,00
20.644,00
% 0.52
17:00
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