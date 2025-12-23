'Sevinecek durum yok' Altın 46 yıllık rekorunu kırdı ama 'Kötüye gidiyor'

Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Ons altın yıl başından bu yana yüzde 71 kazanç elde etmişti. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 2026’da iki faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlamaya devam ediyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri destekliyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’nin Venezuela’ya yönelik petrol ablukasını genişletmesi ve Ukrayna’nın Akdeniz’de Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankerini hedef alması fiyatların yukarıya tırmanmasına neden oluyor. Merkez bankalarının güçlü alımları ve altına dayalı ETF’lere artan girişler de yükselişi destekledi.

ALTIN 23 ARALIK 2025'TE NE KADAR?

Peki 23 Aralık 2025 tarihinde ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ne? İşte güncel altın fiyatları...

46 YILLIK TARİHİ ZİRVE

1979'dan beri en yüksek rakamları gören altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK'te konuştu. Memiş, "1979 yılından itibaren bu kadar yükseliş yaşandı ve 46 yıllık tarihi zirveden bahsediyoruz. Altın puslu havaları sevdiği için savaşlar, ekonomik krizler, enflasyonist ortamlarında her zaman güvenli limandır. Ancak 1979 yılıyla bugüne baktığımız zaman ne zamanki savaş ortamı oluştu altın fiyatlarında sert yükselişler gördük. Bu ataklar hep savaş dönemine denk geliyor" dedi.

FELAKET Mİ GELİYOR?

Altının yükselişini destekleyen birçok etkenin olduğunu kaydeden Memiş, altının yükselmesinin felaket habercisi olup olmadığına ise şu şekilde yanıt verdi:

"Altının yükselmesi savaş demektir. Altının yükselmesi enflasyon demektir. Altının yükselmesi bir şeylerin yoluna gitmiyor demektir. Altın yatırımcısı altın tercih ederek parasını enflasyona karşı kısmen koruyabildi ama çok da sevinecek bir durum yok ortada. Altının yükselmesi demek dünyada değerinin artması demek savaşın, enflasyonun, belirsizliğin olması demek. Bu işlerin kötüye gittiğine işaret ediyor. Bugün sizi koruyabilir ama yarın bugün o enflasyon farkından dolayı bütün varlıklarınızı bir anda eritebilir. Dolayısıyla altın orta ve uzun vadede talep görür. Her zaman kaostan beslenir. Puslu havaları sever, savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Bu ortamlar oluşmaya devam ediyor"

SAVAŞ ÇIKARSA...

Savaşın olması durumunda altının değerinin konuşulmayacağını hatırlatan Memiş, "Belirsizlik olduğu zaman da kişi neye yatırım yapacak, kendini nasıl koruyacak bütün merkez bankaları da şaşırıyor. O yüzden 2025 yılında bütün dünyadaki merkez bankaları altın stokladı. Aslında bir noktada yatırımcılar kendini korumak için altın talebinde bulunmadı. Merkez bankaları da altın stoklayarak bir noktada savaş hazırlığı yapıyor" şeklinde konuştu.