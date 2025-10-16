Tüm zamanların rekorunu kırdı! Altın 6 bin TL'yi geçti

Altın fiyatları durmadan yükseliyor. Ons altın 4 bin 247 dolara yükselerek rekor tazeledi. Ons altındaki yükselişin etkisiyle, gram altında rekor tazeledi. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 716 liradan satılıyor. Kapalı Çarşı'da ise 6 bin 18 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altını bekleyen senaryoları, Sözcü'ye değerlendirdi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi değerlendirerek, bu hareketin artık temel ve teknik nedenlerle açıklanamayacak kadar irrasyonel hale geldiğini söyledi. Eryılmaz, yükselişi “FOMO etkisi” yani fırsatı kaçırma korkusunun tetiklediğini belirtti.

"ALTIN FİYATLARINDA İRRASYONEL YÜKSELİŞ"

Altın fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırarken, ALB Yatırım Başekonomiti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz bu yükselişi “rasyonel çerçevede açıklanamayacak” bir hareket olarak tanımladı. Eryılmaz, “Artık biz bu hareketi rasyonel olarak ifade edemeyiz. Ne temel ne teknik nedenlerle anlamlandıramadığımız bir hareket var. FOMO etkisi yani fırsatı kaçırma korkusu, altındaki irrasyonel yükselişin ana nedeni” dedi.

Eryılmaz'a göre; yatırımcılar, altının önümüzdeki yıllarda da yükseleceğine inandığı için, “her düşüşü alım fırsatı” olarak görüyor. Bu da fiyatları daha da yukarı taşıyor. Eryılmaz, “Trump’ın getirdiği yeni düzenin karmaşıklığı ve belirsizliği, güvenli liman ihtiyacını güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

"JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED ETKİSİ"

Eryılmaz, altındaki son sıçramada Rusya-Ukrayna gerilimi, Orta Doğu’daki çatışmalar, ABD’de zayıflayan istihdam verileri ve Trump’ın Fed’e yönelik baskılarının etkili olduğunu belirterek, “Eylül başında altını yukarı itecek birçok neden bir araya geldi. Rusya-Ukrayna barış masasının dağılması, İsrail’in saldırıları, zayıf istihdam verileri ve Fed’in faiz indirimi beklentisi altını destekledi. Tüm bunlar birleşince ons altın 4.241 dolarla tarihi rekorunu yeniledi” değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, altın için “4.225 doların üzerinde tutunursa hedef 4.400 dolar olur” değerlendirmesini yaparken, hareketin irrasyonel boyuta geçtiğini vurguladı.

"GÜMÜŞTE VOLATİLİTE ÇOK YÜKSEK"

Eryılmaz, Londra’dan ABD’ye taşınan gümüş stoklarına da dikkat çekerek, arz dengesizliklerinin piyasada ciddi volatilite yarattığını söyleyerek, “Londra piyasasında arz eksikliği nedeniyle vadeli ve spot fiyatlar arasında fark oluştu. Bu farkın azalması için New York’tan Londra’ya uçaklarla gümüş taşındı. Eğer Londra’da arz azalırsa spot fiyat çok daha yukarı gidebilir.” dedi.

ABD-ÇİN GERİLİMİ ALTINI DESTEKLİYOR

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının altın fiyatlarını beslediğini belirten Eryılmaz, “Çin nadir element ihracatını kısıtladı, ABD ise yeni tarifeler getirdi. Bu karşılıklı restleşme, güvenli liman ihtiyacını artırdı. Bu durum çözülmezse altın fiyatları 5 bin dolara kadar çıkabilir” dedi.

Fed Başkanı Powell’ın “güvercin” açıklamalarının da piyasaya moral verdiğini söyleyen Eryılmaz, “Powell faiz indirimi sinyali verdi. Ayrıca Fed bilanço küçültmeyi durduruyor. Bu da piyasaya likidite sağlayacak, altın ve gümüşe alım getirir” ifadelerini kullandı.

MERKEZ'İN KARARI NE OLACAK?

23 Ekim’de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ve 24 Ekim’deki CHP kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, sınırlı da olsa faiz indirimi beklediğini belirterek, “Ben Merkez Bankası’nın sembolik olarak 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Aslında pas geçmesi gerekir ama reel sektör çok zor durumda. Kurultay sonucu ne olursa olsun Merkez Bankası teknik olarak hazır girecek, dövizde ani sıçrama beklemem.” yorumunda bulundu.

"KADEMELİ ALIM YAPILABİLİR"

Altın yatırımcılarına da tavsiyelerde bulunan Eryılmaz, kısa vadede alım fırsatlarının devam ettiğini söyleyerek, “Bugün hem ons hem gram altında alım fırsatı var. Ancak kademeli alım yapılmalı, zarar kes (stop-loss) seviyeleri belirlenmeli. Örneğin ons için 4.200 dolar, gram altın için 5.550 TL’nin üzeri yeni pozisyon için uygun. Gram altın yıl sonunda 5.700-6.000 TL bandında olabilir.” ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, “Altın irrasyonel ama güçlü bir momentum içinde. Düzeltme olsa bile çöküş beklemiyorum. Ancak gümüşteki düzeltmeler daha sert olabilir” uyarısında bulundu.

"KAR ALMAK İSTEYEN DİKKAT ETMELİ"

Eryılmaz, yatırımcılara kısa vadeli kâr alımında dikkatli olunması çağrısı yaparak, “Ons altın 3.980 doların altına inmedikçe, gram altın 5.350 TL altına düşmedikçe satış yapılmamalı. Altın ve gümüşte kar almayı düşünenler stop seviyelerini yakından izlemeli.” dedi.