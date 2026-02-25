FİNANS

ABD'li dev bankadan Türk hisseleri için 'Düzeltme riski artıyor' uyarısı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türk hisse senetlerine ilişkin yayımladığı son raporda dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi. Banka analistleri, Borsa İstanbul'daki güçlü yükselişin mevcut makroekonomik görünümle tam uyumlu olmadığını belirterek kısa vadede düzeltme riskinin arttığına işaret etti.

Begüm Özkaynak

ABD'li yatırım kuruluşundan James Lord'un da aralarında bulunduğu analistlerin 25 Şubat tarihli notunda, Türk hisselerinin yılbaşından bu yana sergilediği performansın "Makroekonomik yerçekimine karşı koyduğu" ifadesi kullanıldı. Mevcut değerleme seviyelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri olduğu vurgulandı.

MSCI TURKEY'DE DOLAR BAZLI YÜZDE 25 GETİRİ

Rapora göre, MSCI Turkey Index yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 toplam getiri sağladı. Bu performansla Türkiye, EEMEA bölgesinde ikinci sırada yer alırken, küresel ölçekte ise en iyi beşinci piyasa konumuna yükseldi.

Ancak söz konusu yükselişin büyük ölçüde şirket kârlılığındaki artıştan değil, piyasa çarpanlarındaki genişlemeden kaynaklandığına dikkat çekildi.

"AŞAĞI YÖNLÜ DÜZELTME POTANSİYELİ VAR"

Morgan Stanley analistleri, mevcut çarpan seviyelerinin piyasada beklenenden daha güçlü bir dezenflasyon sürecinin fiyatlandığını gösterdiğini belirtti. Buna karşın iki yıllık gösterge tahvil faizinin yılbaşından bu yana kayda değer bir değişim göstermemesi, makro beklentilerde belirgin bir iyileşmenin fiyatlanmadığına işaret ediyor.

Bu çerçevede, Türk hisselerinde daha gerçekçi makro beklentilere uyum sağlamak amacıyla aşağı yönlü bir düzeltme potansiyeli bulunduğu ifade edildi. Türkiye için EEMEA bölgesinde "Piyasaya paralel getiri" görüşü korunurken, Türk bankacılık hisselerinde görece daha yüksek yukarı yönlü potansiyel olduğu belirtildi.

CARRY STRATEJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Makro tarafta ise uzun vadeli tahviller yerine carry stratejilerinin daha cazip görüldüğü aktarıldı. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı seyretmesi ve artan jeopolitik risklerin uzun vadeli tahviller açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

Raporda, ocak ayında açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin politika faizine ilişkin nihai seviye beklentilerini yukarı çektiği ifade edildi. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut faiz indirim patikasından memnun olduğu yönünde iletişim verdiği kaydedildi.

Döviz carry pozisyonlarının artmaya devam ettiği, yatırımcı ilgisinin hem hisse senedi hem de sabit getirili menkul kıymet tarafında güçlendiği belirtilirken, kısa vadede vade riskine kıyasla döviz carry stratejisinin daha fazla tercih edildiği vurgulandı.

