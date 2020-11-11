FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. ABD seçimlerinin borsaya etkisi... 11 Kasım 2020 Çarşamba KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

ABD seçimlerinin borsaya etkisi... 11 Kasım 2020 Çarşamba KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

BORSA HABERLERİ  | 11.11.2020 07:58 | Son Güncelleme

11 Kasım 2020 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İzmir depremi ardından ABD'de yapılan başkanlık seçimi borsayı nasıl etkileyecek merak ediliyor. İşte 11 Kasım KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

ABD seçimlerinin borsaya etkisi... 11 Kasım 2020 Çarşamba KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabulünün ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın olması borsada etkili olacak mı? Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de yaşanan acı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken depremin borsadaki bazı hisselere nasıl etki edeceği araştırılıyordu. 3 Kasım itibari ile ABD Başkanlık Seçim yarışı küresel piyasalarda etkili olurken, Borsa İstanbul'da Joe Biden'ın başkanlığı nasıl karşılacak araştırılıyor. ABD başkanlık yarışı net sonuçlara ulaşmasa Demokratçilerin adayı yarışı Joe Biden önde götürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba son eklenen KAP haberleri..

11 KASIM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 11 Kasım KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.

ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?

11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA KAP HABERLERİ

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Son dakika kap şirket haberleri

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Dolar yine yükselişteDolar yine yükselişte
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
'Hakan Atilla istifa etti' iddiasına cevap
'Hakan Atilla istifa etti' iddiasına cevap
Esnek çalışma düzenlemesine ilişkin maddeler kanun teklifinden çıkarılıyor
Esnek çalışma düzenlemesine ilişkin maddeler kanun teklifinden çıkarılıyor
Jandarma uzman erbaş alımları!
Jandarma uzman erbaş alımları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa 10 Kasım'da çalışıyor mu... 10 Kasım 2020 Salı KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
Borsa haftaya nasıl başladı?
Borsa haftaya nasıl başladı?
Piyasalara neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalara neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
ABD seçimlerinin borsaya etkisi... 9 Kasım 2020 Pazartesi KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
ABD seçimlerinin borsaya etkisi... 6 Kasım 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?
İzmir depreminin borsaya etkisi... 3 Kasım 2020 Salı KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!
Bugün KAP'da hangi şirketler açıklama yaptı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.