ABD seçimlerinin borsaya etkisi... 6 Kasım 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan acı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken depremin borsadaki bazı hisselere nasıl etki edeceği araştırılıyor. 3 Kasım itibari ile ABD Başkanlık Seçim yarışı küresel piyasalarda etkili olurken, Borsa İstanbul'da Joe Biden'ın başkanlığı nasıl karşılacak araştırılıyor. ABD başkanlık yarışı net sonuçlara ulaşmasa Demokratçilerin adayı yarışı Joe Biden önde götürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 6 Kasım 2020 Cuma son eklenen KAP haberleri..

6 KASIM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 6 Kasım KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından borsa güne nasıl başlayacak merak ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de yaşanan acı depremin ardından borsa nasıl etkilenecek, hangi hisseler depremden dolayı hareketlenecek merak ediliyor.