ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Bitcoin'de sert düşüş!

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı, piyasalarda "anlık ve belirgin riskten kaçış" tepkisi yarattı. İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla başlayan operasyon, Tahran dahil birden fazla şehirde patlamalarla sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump "büyük askeri operasyonlar" başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Bitcoin'de keskin düşüş yaşandı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE YÜZDE 3 DÜŞTÜ!

Bitcoin birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 3 düşerek 63 bin dolar seviyesine yaklaştı ve şubat başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Bitcoin, 5 Şubat'taki çöküşten bu yana en düşük seviyesine geriledi; o tarihte token kısa süreliğine 60 bin doların altına düşmüştü.

Ethereum ve altcoin'ler de yüzde 4-8 arası düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıya ilk tepkinin kripto paralardan gelmesinin nedeni kripto piyasalarının 7/24 açık olması. Piyasalar kapalıyken, yatırımcılar riskten kaçabilmek için çıkış yaptığı en büyük varlık Bitcoin. Bu nedenle risk iştahındaki gerileme ilk olarak kripto fiyatlarına yansıyor.

Analistler, Orta Doğu’nun küresel enerji ve ticaret açısından kritik bir bölge olduğuna dikkat çekerek, çatışmanın büyümesi halinde riskli varlıklarda oynaklığın artabileceğini belirtiyor.

Geçmişte de benzer jeopolitik şoklarda Bitcoin’in önce sert düştüğü, ardından toparlandığı görülmüştü. Piyasa katılımcıları şimdi hem çatışmanın seyrini hem de küresel risk iştahındaki değişimi yakından izliyor.