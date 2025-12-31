FİNANS

AKBANK (AKBNK) 01 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK), 01 Ocak Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 31 Aralık Çarşamba 2025 kapanış verilerine göre 69,80 TL kapanış, %0,07 değişim ve 5,23 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBANK (AKBNK) hissesi 31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde güne 69,90 TL’den başladı. Seans içinde 70,95 TL seviyesine yükseldi, en düşük 69,70 TL görüldü ve günü 69,80 TL’den kapattı.
AKBANK (AKBNK) hissesi için 31 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,23 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 74,57 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 69,80 TL, 69,75 TL, 69,55 TL, 69,25 TL, 69,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 69,25 TL – 69,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 31 Aralık Çarşamba 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 69,75 TL, 52 günlük ortalama 64,59 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 69,00 TL ve 69,00 TL destek, 69,00 TL ve 69,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

