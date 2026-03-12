AKBANK (AKBNK) 13 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 76,45 TL’den başladı. Seans içinde 78,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 75,15 TL görüldü ve günü 75,75 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 12 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,32 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,18 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 145,75 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 75,75 TL, 77,55 TL, 77,10 TL, 73,60 TL, 74,05 TL oldu. Bu dönemde fiyat 73,60 TL – 77,55 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 12 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 84,27 TL, 52 günlük ortalama 81,82 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 73,00 TL ve 71,00 TL destek, 77,00 TL ve 79,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.