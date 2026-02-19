AKBANK (AKBNK) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 91,00 TL’den başladı. Seans içinde 91,05 TL seviyesine yükseldi, en düşük 86,45 TL görüldü ve günü 87,00 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,12 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 103,80 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 87,00 TL, 90,50 TL, 88,90 TL, 89,50 TL, 88,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 87,00 TL – 90,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 19 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 86,32 TL, 52 günlük ortalama 78,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 86,00 TL ve 85,00 TL destek, 89,00 TL ve 91,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.